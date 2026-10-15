باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط هدفمند میان نخبگان و بخش‌های مختلف استان البرز گفت: شناسایی دقیق توانمندی‌های نخبگان، ثبت نیازهای صنایع و دستگاه‌های اجرایی و تشکیل اتاق‌های حل مسئله می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت علمی استان و کاهش فاصله میان استعداد و فرصت را فراهم کند.

میثاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» با اشاره به ظرفیت علمی استان البرز، نبود ارتباط مؤثر میان نخبگان، صنایع و دستگاه‌های اجرایی را از چالش‌های مهم در مسیر اشتغال و به‌کارگیری استعدادهای برتر دانست.

وی با بیان اینکه استان البرز حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از جامعه نخبگانی کشور را در خود جای داده است، گفت: با وجود شناسایی و معرفی بخشی از نخبگان، هنوز بانک اطلاعاتی جامعی که توانمندی‌ها، تخصص‌ها و قابلیت‌های هر فرد را به‌صورت دقیق مشخص کند، در اختیار استان نیست.

این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در این برنامه تلویزیونی افزود: در کنار شناسایی نخبگان، باید مسائل و نیازهای بخش‌های مختلف نیز به‌صورت مشخص ثبت شود تا معلوم باشد هر صنعت، دستگاه اجرایی یا مجموعه مدیریت شهری برای حل مشکلات خود به چه تخصص‌هایی نیاز دارد. بدون این اطلاعات، برقراری ارتباط مؤثر میان نخبگان و متقاضیان خدمات تخصصی دشوار خواهد بود.

میثاقی با اشاره به وجود بیش از چهار هزار واحد صنعتی در استان البرز اظهار کرد: ظرفیت صنعتی استان می‌تواند فرصت مناسبی برای اشتغال و فعالیت تخصصی نخبگان فراهم کند، اما استفاده از این ظرفیت به ایجاد ارتباط هدفمند میان واحدهای صنعتی و نیروهای متخصص نیاز دارد.

وی تفاوت سطح درآمد و فرصت‌های شغلی میان البرز و تهران را از عوامل مؤثر در انتخاب محل کار نخبگان دانست و گفت: درآمد برخی مشاغل تخصصی در تهران حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد بیشتر از البرز است و همین تفاوت می‌تواند انگیزه فعالیت حرفه‌ای در پایتخت را افزایش دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در این برنامه تلویزیونی تأکید کرد: رفتن یک نخبه به تهران یا استان دیگر به‌خودی‌خود نباید به‌عنوان تهدید تلقی شود؛ مسئله اصلی این است که آیا از توانایی‌های او برای حل مسائل استان البرز نیز استفاده می‌شود یا خیر. هدف باید ایجاد فرصت مشارکت نخبگان در حل مشکلات جامعه باشد.

وی یکی دیگر از موانع استفاده از توان نخبگان را نبود سازوکار مشخص برای دریافت و بررسی پیشنهادهای آنان در دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: لازم است برای مسائل مهم استان، از جمله آب، ترافیک و طرح‌های عمرانی، پیوست نخبگانی در نظر گرفته شود تا راهکارهای علمی پیش از اجرای پروژه‌ها بررسی شوند.

میثاقی به مخاطبان سیمای البرز بیلن کرد: می‌توان در دستگاه‌های اجرایی استان، اتاق‌های حل مسئله با حضور متخصصان و نخبگان تشکیل داد این امر به نوبه خود راهبردی به منظور فرصت سازی برای استفاده از نخبگان علمی است.

به گفته وی، این اتاق‌ها می‌توانند متناسب با موضوعات مختلف فعالیت کنند و بدون نیاز به استخدام دائمی نخبگان، از دانش و تجربه آنان برای ارائه راهکارهای عملی بهره ببرند.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان و کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی برای جمع‌آوری اطلاعات تخصصی، از شکل‌گیری ستاد توسعه و حمایت از زیست‌بوم نوآوری استان نیز خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مجموعه بتواند زمینه همکاری بیشتر مسئولان و نخبگان را فراهم کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی نخبگان و نیازهای استان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و مشارکت دادن متخصصان در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، ظرفیت علمی البرز بیش از گذشته در مسیر حل مشکلات استان به کار گرفته شود.