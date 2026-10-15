باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - قدوسی در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» با اشاره به پیامدهای فرونشست زمین گفت: این پدیده باعث تغییر در ساختار سطح زمین و ویژگی‌های طبیعی آن می‌شود و آثار آن می‌تواند در مناطق شهری، زمین‌های کشاورزی و زیرساخت‌های مختلف دیده شود.

وی در این گفت‌و گو زنده رادیویی البرز افزود: فرونشست در برخی مناطق به‌تدریج اتفاق می‌افتد، اما در بعضی شرایط زمین‌شناسی ممکن است بخش‌هایی از زمین به‌صورت ناگهانی فروبریزد و ساختمان‌ها، میدان‌ها یا مسیرهای ارتباطی را تحت تأثیر قرار دهد.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه پیامدهای فرونشست تنها به تغییر شکل سطح زمین محدود نمی‌شود، گفت: این پدیده می‌تواند خسارت‌های مالی و جانی ایجاد کند و به زیرساخت‌ها و زمین‌های کشاورزی آسیب برساند.

قدوسی تأکید کرد: فرونشست زمین پدیده‌ای است که پس از وقوع، بازگرداندن شرایط اولیه آن بسیار دشوار و نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است؛ بنابراین، پیشگیری از آن باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به محیط زیست در برنامه‌ریزی‌های شهری افزود: توسعه شهرها و اجرای طرح‌های عمرانی باید با در نظر گرفتن ظرفیت منابع طبیعی و پیامدهای زیست‌محیطی انجام شود.

این کارشناس به مخاطبان رادیو البرز ادامه داد: گسترش شهرها و تغییر کاربری زمین‌ها، محیط زندگی گونه‌های جانوری را نیز تحت تأثیر قرار داده است و مشاهده حیواناتی مانند روباه و شغال در برخی مناطق شهری کرج، ضرورت توجه بیشتر به حفظ زیستگاه‌های طبیعی را نشان می‌دهد.

قدوسی با انتقاد از نبود نگاه جامع در برخی برنامه‌ریزی‌ها گفت: دستگاه‌های اجرایی باید هنگام اجرای طرح‌های عمرانی، آثار تصمیم‌های خود بر آب، خاک و محیط زیست را بررسی کنند و از اقداماتی که در آینده مشکلات تازه‌ای ایجاد می‌کند، بپرهیزند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: نتایج پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی باید در تصمیم‌گیری‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد تا راهکارهای علمی به حل مسائل استان کمک کند.

این کارشناس محیط زیست در پایان برنامه رهیافت، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، توجه به ظرفیت‌های طبیعی استان و استفاده از دانش کارشناسی را از ضرورت‌های پیشگیری از فرونشست زمین دانست.