باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جمع رؤسای بانک‌های مرکزی کشور‌های خاورمیانه، شمال افریقا و اسیای میانه (MCI) در بانکوک، سیاست پولی بانک مرکزی در شرایط جنگی، تحریم و محدودیت‌های انتقال منابع مالی را تشریح کرد.

وی در این نشست گفت: واکنش سیاستی ما با هدف دستیابی به مهار شتاب تورم و تقویت تاب‌آوری اقتصادی و با لحاظ ذخایر ارزی در دسترس، تنظیم می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این واکنش عمدتا بر محدودیت‌های مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اقداماتی برای تقویت کیفیت دارایی‌ها و سلامت مالی بانک‌ها و تخصیص ذخایر از طریق عملیات بازار باز، خطوط اعتباری و ابزار‌های زنجیره تامین مالی درجهت تقویت تولید می‌باشد.

همتی خاطرنشان کرد: در بخش ارز نیز اولویت ما تامین کالا‌های اساسی و ضروری مردم است.

منبع: بانک مرکزی