رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهار تورم، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از تولید در دستور کار قرار دارد و در بخش ارزی نیز تامین کالا‌های اساسی در اولویت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جمع رؤسای بانک‌های مرکزی کشور‌های خاورمیانه، شمال افریقا و اسیای میانه (MCI) در بانکوک، سیاست پولی بانک مرکزی در شرایط جنگی، تحریم و محدودیت‌های انتقال منابع مالی را تشریح کرد.

وی در این نشست گفت: واکنش سیاستی ما با هدف دستیابی به مهار شتاب تورم و تقویت تاب‌آوری اقتصادی و با لحاظ ذخایر ارزی در دسترس، تنظیم می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این واکنش عمدتا بر محدودیت‌های مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اقداماتی برای تقویت کیفیت دارایی‌ها و سلامت مالی بانک‌ها و تخصیص ذخایر از طریق عملیات بازار باز، خطوط اعتباری و ابزار‌های زنجیره تامین مالی درجهت تقویت تولید می‌باشد.

همتی خاطرنشان کرد: در بخش ارز نیز اولویت ما تامین کالا‌های اساسی و ضروری مردم است.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: رئیس بانک مرکزی ، تورم ، کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
همتی: ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهمی بیش نیست
دیدار رئیس بانک مرکزی با همتای الجزایری در حاشیه اجلاس صندوق بین‌المللی پول
رئیس کل بانک مرکزی وارد بانکوک شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تولید روغن به بیش از یک میلیون و ۶۱ هزار تن رسید + فیلم
توسعه انرژی بادی؛ فرصتی برای تقویت امنیت انرژی کشور
تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن شهری با پیگیری مستمر تعهدات استان‌ها + فیلم
پیشرفت فیزیکی فاز ۱۴ پارس جنوبی به ۷۴ درصد رسید
نظارت سازمان استاندارد بر صنایع غذایی، خودرو و آسانسور چگونه است؟
همتی: اولویت ارزی بانک مرکزی، تامین کالا‌های اساسی مردم است
آخرین اخبار
همتی: اولویت ارزی بانک مرکزی، تامین کالا‌های اساسی مردم است
تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن شهری با پیگیری مستمر تعهدات استان‌ها + فیلم
پیشرفت فیزیکی فاز ۱۴ پارس جنوبی به ۷۴ درصد رسید
توسعه انرژی بادی؛ فرصتی برای تقویت امنیت انرژی کشور
تولید روغن به بیش از یک میلیون و ۶۱ هزار تن رسید + فیلم
نظارت سازمان استاندارد بر صنایع غذایی، خودرو و آسانسور چگونه است؟
اختصاص ۳۷ درصد بودجه به هدفمندی یارانه‌ها /یارانه نقدی به بیش از ۷۵ میلیون نفر پرداخت شد+ فیلم
توسعه معادن شمال‌غرب کشور اجرایی می‌شود
بارش باران طی دو روز آینده در بسیاری از نقاط کشور
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
گام تازه ایران و اوراسیا برای تقویت تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی
موافقت شورای ملی تامین مالی با تشکیل صندوق املاک دولتی و توثیق دارایی‌های دیجیتال
سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی کالا در کشور حدود ۱۰ درصد است
اجرای نقشه راه همکاری ایران و اوراسیا به پروژه‌های مشترک صنعتی و تجاری منجر می‌شود
تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی در اولویت باید قرار گیرد
الگوی مدیریت پروژه‌های زیرساختی باید در دوره تحریم و جنگ تغییر کند
معاملات دلاری مسکن تخلف است
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۲ مهر
دیدار رئیس بانک مرکزی با همتای الجزایری در حاشیه اجلاس صندوق بین‌المللی پول