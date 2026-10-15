باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی نظرزاده با اشاره به تأمین مالی بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای احداث تصفیه‌خانه فاضلاب پردیسان از محل تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اظهار کرد: در همین راستا، ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این پروژه پیش‌بینی و مجوزهای لازم برای تخصیص آن اخذ شده است.

وی با اشاره به سازوکار تأمین مالی موضوع ماده ۵۶ افزود: این ماده قانونی با هدف تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، امکان تأمین مالی طرح‌های عمرانی از طریق تسهیلات بانکی و مؤسسات اعتباری را با رعایت ضوابط قانونی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور فراهم می‌کند و بازپرداخت تسهیلات در چارچوب این سازوکار بر عهده دولت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به آغاز پیگیری‌ها برای اخذ این تسهیلات از سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: این موضوع با حمایت وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور، در سال ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسید.

وی افزود: نهایی‌شدن موافقت‌نامه‌ها و فراهم‌شدن مقدمات دریافت تسهیلات، نیازمند پیگیری‌های مستمر بود که با همراهی و پیگیری استاندار قم، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان به نتیجه رسید.

نظرزاده با بیان اینکه با مساعدت بانک صادرات در روزهای گذشته، ۲۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب به حساب شرکت آب و فاضلاب استان قم واریز شد، گفت: این مبلغ نیز برای پیشبرد اجرای پروژه به حساب پیمانکار انتقال یافت.

وی در پایان از پیگیری‌های مسئولان و همچنین همکاری و مساعدت ویژه بانک صادرات ایران در تأمین و انتقال این اعتبار قدردانی کرد.