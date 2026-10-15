باشگاه خبرنگاران جوان - دلنوشته مونا مهرجویی فرزند داریوش مهرجویی را در ادامه می‌خوانید و بعد مروری کوتاه از آن رزو شوم داریم و سرنوشت قاتلان آنها.

«سه سال پیش همچین روزی، آخرین روز عادی در زندگی من بود. فرداش همه چی تغییر کرد؛ من رسیدم خونه، زنگ زدم کسی جواب نمی‌داد، دلم شور می‌زد، کلید انداختم رفتم داخل خونه، خون دیدم، فقط خون و پدر و مادری که منشاء خون از جسم اون‌ها بود، از خونه اومدم بیرون، تو کوچه جیغ می‌کشیدم، هیچکس نبود، هیچکس صدامو نمی‌شنید، شروع کردم دویدن تا کسی‌رو پیدا کنم که کمک کنه.

همه چیز همینجا برای من عوض شد. در یک لحظه، یک ساعت، بدون داشتن جواب مشخصی که چی شد؟ چرا؟ و هنوز هم نمی‌دونم چرا؟ چی شد؟ حقیقتا بعد از اون شب، بار‌ها شکستم و به زبون نیاوردم، من هیچوقت آدمی نبودم که بتونم در ملأعام چیزی از احساسات‌مو بروز بدم و این شد یک مشکل که آدم‌ها به‌خاطر این موضوع شروع کردن به سر‌زنش کردن من. در نهایت، من الان اینجام و این هم بخشی از سر‌نوشتو زندگی من بود...»

مهرجویی و محمدی‌فر مهر ۱۴۰۲ در منزل خود در زیبادشت کرج توسط باغبان سابق‌شان (کریم) و سه نفر همدستش به قتل رسیدند؛ این درحالی بود که وحیده محمدی‌فر، همسر مهرجویی یک هفته قبل از این جنایت در صفحه اینستاگرامش پستی منتشر و در آن از تهدید فردی ناشناس با چاقو و سرقت از خانه‌شان خبر داد. دو روز بعد از صحبت‌های محمدی‌فر در ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، مهرجویی و همسرش در ویلای شخصی‌شان به فجیع‌ترین شکل سلاخی و به قتل می‌رسند.

بعد از این جنایت، چندین مظنون دستگیر می‌شوند، اما یک هفته بعد پلیس جنایی، چهار نفر از اتباع به اسم‌های کریم، میرویس، اسکندر و داوود را عاملان این جنایت معرفی و انگیزه آنها را هم سرقت اعلام می‌کند.

با گذشت بیش از دو سال، رسیدگی قضایی به پرونده همچنان ادامه دارد. طوری که ابتدا کریم متهم ردیف اول به قصاص محکوم شد ولی اولیای دم (مونا) خواهان مجازات جایگزین برای محکوم به قصاص شد. مونا مهرجویی که در قالب یک استوری با هشتگ «نه به اعدام نوشت» او و خانواده‌اش درخواستی برای اعدام ندارند.

درضمن وکیل مادر وحیده محمدی‌فر گفته بود گذشت از قصاص به معنای چشم‌پوشی از مجازات نیست و آنها خواهان اجرای اشد مجازات جایگزین هستند.

این متهمان باید به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شوند و قطعا محکوم به حبس هستند، اما دادگاه ماده ۶۱۲ تاکنون تشکیل نشده و میزان حبس آنها هم هنوز مشخص نیست. ناگفته نماند که کریم متهم ردیف اول محکوم به پرداخت دیه هم هست.

منبع: روزنامه هفت صبح