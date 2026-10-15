رزمایش جان فدایان ایران امروز با حضور گسترده اقشار مختلف در همه شهرستانهای گیلان، با شعار گیلان فدای ایران و با هدف نمایش وحدت و انسجام ملی برگزار شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی -  بیش از هفت  ماه است که ملت ایران در سنگر خیابان هستند، و با اجتماعات شبانه وحدت و یک دلی شأن را به نمایش گذاشته اند. 
   در این مدت مردم غیور و شهید پرور گیلان نیاز هم پای دیگر هموطنان پای میدان بودند و در اجتماعات شبانه حضوری پر رنگ داشتند. 
 امروز با حضور گسترده مردم غیورگیلان رزمایش جان فدای ایران  در همه شهرستان های این استان  برگزار شد، پیر و جوان و مادران با کودکان خردسالشان آمدند تا بار دیگر به دشمنان انقلاب و نظام نشان دهند که تا پای جان  در دفاع از خاک و آرمان های  وطن  ایستاده اند و هرگز اجازه نخواهند داد یاوه گویان غربی به توطئه ها و ترفنده های  واهی شأن دست یابند. 

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برچسب ها: رزمایش ، گیلان
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