رزمایش جان فدایان ایران امروز با حضور گسترده اقشار مختلف در همه شهرستانهای گیلان، با شعار گیلان فدای ایران و با هدف نمایش وحدت و انسجام ملی برگزار شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - بیش از هفت ماه است که ملت ایران در سنگر خیابان هستند، و با اجتماعات شبانه وحدت و یک دلی شأن را به نمایش گذاشته اند.

در این مدت مردم غیور و شهید پرور گیلان نیاز هم پای دیگر هموطنان پای میدان بودند و در اجتماعات شبانه حضوری پر رنگ داشتند.

امروز با حضور گسترده مردم غیورگیلان رزمایش جان فدای ایران در همه شهرستان های این استان برگزار شد، پیر و جوان و مادران با کودکان خردسالشان آمدند تا بار دیگر به دشمنان انقلاب و نظام نشان دهند که تا پای جان در دفاع از خاک و آرمان های وطن ایستاده اند و هرگز اجازه نخواهند داد یاوه گویان غربی به توطئه ها و ترفنده های واهی شأن دست یابند.