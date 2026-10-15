شکار زوج جاعل در عملیات ویژه آگاهی

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد‌های اطلاعاتی درباره فعالیت یک زوج کلاهبردار با استفاده از اقلام تقلبی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

او افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهمان که زن و شوهر و ساکن یکی از شهر‌های پایتخت بودند، قصد داشتند با استفاده از اقلام جعلی، طلافروشان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: مأموران اداره عملیات ویژه با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مسیر تردد متهمان، خودروی سواری اطلس آنان را در یکی از شهر‌های بزرگ استان متوقف و هر دو نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ خورشد گفت: ۲۰۰ عدد ایران‌چک تقلبی ۲۰۰ هزار تومانی، ۴۰۰ دلار جعلی، یک شمش تقلبی، سه النگو و یک ربع‌سکه با ضرب جعلی و ظاهری مشابه نمونه‌های اصلی از خودروی متهمان کشف شد.