رئیس پلیس آگاهی مازندران از دستگیری یک زوج کلاهبردار توسط اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان و کشف ۲۰۰ عدد ایران‌چک تقلبی ۲۰۰ هزار تومانی، ۴۰۰ دلار جعلی، یک شمش تقلبی، سه النگو و یک ربع‌سکه با ضرب جعلی و ظاهری مشابه نمونه‌های اصلی از خودروی آنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد‌های اطلاعاتی درباره فعالیت یک زوج کلاهبردار با استفاده از اقلام تقلبی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

او افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد متهمان که زن و شوهر و ساکن یکی از شهر‌های پایتخت بودند، قصد داشتند با استفاده از اقلام جعلی، طلافروشان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: مأموران اداره عملیات ویژه با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مسیر تردد متهمان، خودروی سواری اطلس آنان را در یکی از شهر‌های بزرگ استان متوقف و هر دو نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ خورشد گفت: ۲۰۰ عدد ایران‌چک تقلبی ۲۰۰ هزار تومانی، ۴۰۰ دلار جعلی، یک شمش تقلبی، سه النگو و یک ربع‌سکه با ضرب جعلی و ظاهری مشابه نمونه‌های اصلی از خودروی متهمان کشف شد.

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، دستگیری کلاهبردار
خبرهای مرتبط
بازداشت کلاهبردار ۵۰ میلیاردی در قائم شهر
دستگیری کلاهبردار ۱۰۰۰ میلیاردی لوازم خانگی در گلوگاه
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای و جاعل عنوان در گلوگاه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فعالیت بیش از هزار واحد صنایع تبدیلی و غذایی در مازندران
احداث سد سجادرود بابل استارت خورد
اقدام ضربتی برای توقف تغییر کاربری غیر مجاز سه هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی محمودآباد
تأمین پایدار روغن خام و توزیع سراسری در دستور کار
شکار زوج جاعل در عملیات ویژه آگاهی
آخرین اخبار
شکار زوج جاعل در عملیات ویژه آگاهی
تأمین پایدار روغن خام و توزیع سراسری در دستور کار
احداث سد سجادرود بابل استارت خورد
فعالیت بیش از هزار واحد صنایع تبدیلی و غذایی در مازندران
اقدام ضربتی برای توقف تغییر کاربری غیر مجاز سه هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی محمودآباد
۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای سد هراز پیش بینی شده است
بازداشت مدیران مهام خودروی نوشهر در پی شکایت های مردمی