باشگاه خبرنگارن جوان - انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد: فیلم «عمو سیبیلو» با همکاری فیلمخانه ملی ایران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران صبح روز شنبه ٢٥ مهر ساعت ١١ در سالن‌های شماره یک و نه پردیس سینما گالری ملت برای علاقمندان روی پرده می‌رود و با نمایش آن در سالن‌های یاد شده، چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به طور رسمی گشایش می‌یابد. همچنین نوبت سوم نمایش این فیلم عصر روز شنبه ٢٥ مهر در آغاز سانس ١٨:٣٠ سالن ١١ پردیس سینما گالری ملت خواهد بود.

چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با حمایت سازمان سینمایی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، موسسه تصویرشهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اورژانس کشور و بنیاد مستضعفان از ٢٥ تا ٣٠ مهر در پردیس سینماگالری ملت برگزار می‌شود.