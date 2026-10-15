باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار در مراسم ترحیم و آیین بزرگداشت شهیده نصرت افتخاری، با تسلیت شهادت نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت، به‌ویژه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانوان شهیده، به مردم استان، گفت: هیچ مانعی نمی‌تواند مسیر توسعه و همدلی مردم سیستان و بلوچستان را مختل کند.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله، تحریم‌های اقتصادی و اقدامات مختلف برای جلوگیری از پیشرفت ایران اظهار کرد: دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ریشه در تعارض با اهداف و آرمان‌های انقلاب دارد و دشمن در دوره‌های مختلف تلاش کرده است با روش‌های متفاوت مانع پیشرفت کشور شود، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر منطقه گفت: جنگ ۱۲روزه، جنگ ۴۰روزه و تحولات مرتبط با جنگ هرمز نشان داد که اقدامات خصمانه با پایان یک مقطع متوقف نمی‌شود. پس از جنگ ۴۰روزه نیز مناطق ساحلی کشور تا عمق سرزمینی هدف قرار گرفتند و اکنون شاهد تغییر تاکتیک دشمن و تداوم اقدامات تروریستی علیه نیروهای نظامی و انتظامی و مردم هستیم.

بیجار با اشاره به ترور رهبر شهید انقلاب، فرماندهان نظامی و اعضای هیئت دولت افزود: دشمن در مقاطع مختلف، بدون رعایت پروتکل‌ها، استانداردها و قوانین بین‌المللی، مسئولان و شخصیت‌های کشور را هدف قرار داده است؛ با این حال، حضور مردم در صحنه همواره اهمیت تعیین‌کننده‌ای داشته و آنان با ایستادگی در کنار نظام و انقلاب، نقش خود را در حفظ مسیر کشور نشان داده‌اند.

وی هدف قرار دادن مردم و مدافعان امنیت را در امتداد تلاش‌ها برای تضعیف ایران و جلوگیری از پیشرفت آن دانست و تصریح کرد: دشمن در پی آن است که با تغییر شیوه اقدامات خود، اختلاف و ناامنی ایجاد کند و روند توسعه را متوقف سازد؛ روندی که سیستان و بلوچستان نیز در آن نقش‌آفرینی می‌کند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اختلاف‌افکنی میان مردم با هدف متوقف کردن روند توسعه استان دنبال می‌شود، اظهار کرد: دشمن می‌کوشد با ایجاد شکاف میان اقوام و مذاهب و گسترش ناامنی، مانع تداوم اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی شود؛ اما وحدت و همدلی مردم اجازه نخواهد داد این تلاش‌ها به نتیجه برسد.

بیجار با اشاره به جایگاه سیستان و بلوچستان در وحدت اقوام و مذاهب خاطرنشان کرد: دشمن همواره مسائل قومی و مذهبی را بهانه‌ای برای ایجاد شکاف در جامعه قرار داده است، اما مردم این استان به‌درستی مفهوم پایتخت وحدت اسلامی را معنا کرده‌اند و نشان داده‌اند که تفاوت‌های قومی و مذهبی نمی‌تواند پیوندهای اجتماعی آنان را از بین ببرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر برای بهبود شرایط استان گفت: بر اساس راهبردهای رهبر شهید انقلاب و تأکیدات ایشان در سفر سال ۱۳۸۱ به استان، اقدامات مهمی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی انجام شده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد این اقدامات در بهبود شرایط و تقویت امنیت استان مؤثر بوده‌اند؛ با این حال، دشمن این روند را برنتابیده و همچنان در پی متوقف کردن آن است.

استاندار سیستان و بلوچستان با محکوم کردن ترور بانوان در اقدامات تروریستی اخیر افزود: چنین اقداماتی با فرهنگ و حرمت جامعه سیستان و بلوچستان هیچ سنخیتی ندارد. در این استان، حرمت زنان و چادر آنان همواره جایگاهی ویژه داشته و حتی بسیاری از اختلافات با تکیه بر همین حرمت و احترام حل‌وفصل شده است. مردم استان نیز خود را در کنار خانواده شهدا می‌دانند و در غم این حوادث شریک هستند.

بیجار با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود نقش مردم را نادیده گرفته است، گفت: مردم همواره جلوتر از بسیاری از تحلیل‌ها حرکت کرده‌اند و در بزنگاه‌های حساس، با حفظ همبستگی خود اجازه نداده‌اند اختلاف‌افکنی‌ها به نتیجه برسد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: قطعا وفاق، وحدت و همدلی میان مردم شیعه و سنی و همراهی اقوام مختلف، تلاش‌های دشمنان صهیونیستی و آمریکایی برای ایجاد تفرقه را ناکام خواهد

استانداری سیستان و بلوچستان