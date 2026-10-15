استاندار سیستان و بلوچستان با تسلیت شهادت مدافعان امنیت، به‌ویژه بانوان شهیده، تغییر شیوه اقدامات دشمن پس از جنگ‌های اخیر را تلاشی برای ایجاد شکاف میان مردم، تضعیف وحدت اقوام و مذاهب و متوقف کردن روند توسعه دانست و تأکید کرد: مردم استان اجازه نخواهند داد این نقشه به نتیجه برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منصور بیجار در مراسم ترحیم و آیین بزرگداشت شهیده نصرت افتخاری، با تسلیت شهادت نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت، به‌ویژه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانوان شهیده، به مردم استان، گفت: هیچ مانعی نمی‌تواند مسیر توسعه و همدلی مردم سیستان و بلوچستان را مختل کند.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله، تحریم‌های اقتصادی و اقدامات مختلف برای جلوگیری از پیشرفت ایران اظهار کرد: دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ریشه در تعارض با اهداف و آرمان‌های انقلاب دارد و دشمن در دوره‌های مختلف تلاش کرده است با روش‌های متفاوت مانع پیشرفت کشور شود، اما در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر منطقه گفت: جنگ ۱۲روزه، جنگ ۴۰روزه و تحولات مرتبط با جنگ هرمز نشان داد که اقدامات خصمانه با پایان یک مقطع متوقف نمی‌شود. پس از جنگ ۴۰روزه نیز مناطق ساحلی کشور تا عمق سرزمینی هدف قرار گرفتند و اکنون شاهد تغییر تاکتیک دشمن و تداوم اقدامات تروریستی علیه نیروهای نظامی و انتظامی و مردم هستیم.

بیجار با اشاره به ترور رهبر شهید انقلاب، فرماندهان نظامی و اعضای هیئت دولت افزود: دشمن در مقاطع مختلف، بدون رعایت پروتکل‌ها، استانداردها و قوانین بین‌المللی، مسئولان و شخصیت‌های کشور را هدف قرار داده است؛ با این حال، حضور مردم در صحنه همواره اهمیت تعیین‌کننده‌ای داشته و آنان با ایستادگی در کنار نظام و انقلاب، نقش خود را در حفظ مسیر کشور نشان داده‌اند.

وی هدف قرار دادن مردم و مدافعان امنیت را در امتداد تلاش‌ها برای تضعیف ایران و جلوگیری از پیشرفت آن دانست و تصریح کرد: دشمن در پی آن است که با تغییر شیوه اقدامات خود، اختلاف و ناامنی ایجاد کند و روند توسعه را متوقف سازد؛ روندی که سیستان و بلوچستان نیز در آن نقش‌آفرینی می‌کند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اختلاف‌افکنی میان مردم با هدف متوقف کردن روند توسعه استان دنبال می‌شود، اظهار کرد: دشمن می‌کوشد با ایجاد شکاف میان اقوام و مذاهب و گسترش ناامنی، مانع تداوم اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی شود؛ اما وحدت و همدلی مردم اجازه نخواهد داد این تلاش‌ها به نتیجه برسد.

بیجار با اشاره به جایگاه سیستان و بلوچستان در وحدت اقوام و مذاهب خاطرنشان کرد: دشمن همواره مسائل قومی و مذهبی را بهانه‌ای برای ایجاد شکاف در جامعه قرار داده است، اما مردم این استان به‌درستی مفهوم پایتخت وحدت اسلامی را معنا کرده‌اند و نشان داده‌اند که تفاوت‌های قومی و مذهبی نمی‌تواند پیوندهای اجتماعی آنان را از بین ببرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر برای بهبود شرایط استان گفت: بر اساس راهبردهای رهبر شهید انقلاب و تأکیدات ایشان در سفر سال ۱۳۸۱ به استان، اقدامات مهمی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی انجام شده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد این اقدامات در بهبود شرایط و تقویت امنیت استان مؤثر بوده‌اند؛ با این حال، دشمن این روند را برنتابیده و همچنان در پی متوقف کردن آن است.

استاندار سیستان و بلوچستان با محکوم کردن ترور بانوان در اقدامات تروریستی اخیر افزود: چنین اقداماتی با فرهنگ و حرمت جامعه سیستان و بلوچستان هیچ سنخیتی ندارد. در این استان، حرمت زنان و چادر آنان همواره جایگاهی ویژه داشته و حتی بسیاری از اختلافات با تکیه بر همین حرمت و احترام حل‌وفصل شده است. مردم استان نیز خود را در کنار خانواده شهدا می‌دانند و در غم این حوادث شریک هستند.

بیجار با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود نقش مردم را نادیده گرفته است، گفت: مردم همواره جلوتر از بسیاری از تحلیل‌ها حرکت کرده‌اند و در بزنگاه‌های حساس، با حفظ همبستگی خود اجازه نداده‌اند اختلاف‌افکنی‌ها به نتیجه برسد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: قطعا وفاق، وحدت و همدلی میان مردم شیعه و سنی و همراهی اقوام مختلف، تلاش‌های دشمنان صهیونیستی و آمریکایی برای ایجاد تفرقه را ناکام خواهد 

استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: مراسم ترحیم ، فراجا
خبرهای مرتبط
حضور معاون صدا در مراسم یادبود نویسنده و تهیه‌کننده صاحب‌نام در مسجد بلال
مراسم یادبود «زهرا عبدالله‌زاده» در مسجد بلال برگزار می‌شود
تخصیص هزینه‌های مجلس ترحیم مادر شهیدان تمهیدی برای آزادی زندانی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشییع پیکرمطهر شهید محمد علی شهریاری و شهیده عاطفه عقیلا در زابل
وحدت مردم، پاسخ روشن به تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه است
آخرین اخبار
وحدت مردم، پاسخ روشن به تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه است
تشییع پیکرمطهر شهید محمد علی شهریاری و شهیده عاطفه عقیلا در زابل