استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای سلامت مردم در اولویت است از خرید ۷ هزار میلیاردتومان تجهیزات برای نوسازی زیرساختهای درمانی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی امروز در مراسم گرامیداشت روز پرستار در ارومیه، با تأکید بر اینکه سلامت مردم از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، افزود: رضایت مردم مهم‌ترین پاداش خدمتگزاران است و باید با وجود محدودیت‌ها، برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود شرایط خدمت‌رسانی به شهروندان تلاش کرد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های درمانی استان، از خرید ۷ هزار میلیارد تومان تجهیزات برای نوسازی زیرساخت‌ها و تأمین ۴۰ دستگاه آمبولانس خبر داده و خاطرنشان کرد: کمبود تخت‌های بیمارستانی و تجهیز مراکز درمانی از موضوعات نیازمند پیگیری جدی است.

استاندار آذربایجان‌غربی تکمیل بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی ارومیه و تسریع در احداث بیمارستان ۹۰ تخت‌خوابی چایپاره را نیز از برنامه‌های مهم استان برشمرده و افزود: خرید دستگاه همودیالیز برای بیمارستان تکاب از محل حقوق دولتی معادن نیز در راستای تقویت خدمات درمانی انجام شده است.

رحمانی در پایان از پیگیری اجرای طرحی برای کاهش هزینه‌های درمان مردم خبر داده و اضافه کرد: مدیریت استان آماده همکاری در تأمین مطالبات و معیشت پرستاران، از جمله در حوزه مسکن می‌باشد.

برچسب ها: توسعه خدمات درمانی در استان ، خرید تجهیزات بیمارستانی
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