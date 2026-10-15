\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631\u060c \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0628\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0648\u0646\u062f \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0647 \u0641\u0635\u0644 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062a\u0645\u062f\u06cc\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0648 \u0627\u0632 \u0627\u0648\u0644 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0639\u0636\u0648\u06cc\u062a \u06cc\u06a9 \u062a\u06cc\u0645 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631\u0628\u06cc\u0627\u06cc\u062f.