دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور قراردادش را سه فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام باشگاه تراکتور، قرارداد علیرضا بیرانوند با این باشگاه برای سه فصل دیگر تمدید شده است.

این درحالی است که او از اول آبان سرباز است و تا پایان خدمت سربازی باید به عضویت یک تیم نظامی دربیاید.

برچسب ها: بیرانوند ، باشگاه تراکتور
خبرهای مرتبط
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور- الشمال قطر؛ شاگردان نکونام در جستجوی اولین برد آسیایی
حسینی:
مسئله بیرانوند با یک عذرخواهی حل نمی‌شود/ حواشی تراکتور را وارد بحران می‌کند
جلسه انضباطی بیرانوند برگزار شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صحنه مشکوک به پنالتی برای پرسپولیس در VAR هم مشخص نبود
پرسپولیسی‌ها حسرت امتیازات از دست رفته را پایان فصل می‌خورند
رم ۳ - ۴ رئال مادرید/ کامبک تماشای کهکشانی‌ها مقابل رم در المپیکو+فیلم
منچسترسیتی۲ - ۴پاری سن ژرمن/شب جادویی پاریس؛ سیتی در نبردی پرگل تسلیم شد + فیلم
بیرانوند ۳ ساله با تراکتور تمدید کرد
آخرین اخبار
بیرانوند ۳ ساله با تراکتور تمدید کرد
صحنه مشکوک به پنالتی برای پرسپولیس در VAR هم مشخص نبود
منچسترسیتی۲ - ۴پاری سن ژرمن/شب جادویی پاریس؛ سیتی در نبردی پرگل تسلیم شد + فیلم
رم ۳ - ۴ رئال مادرید/ کامبک تماشای کهکشانی‌ها مقابل رم در المپیکو+فیلم
پرسپولیسی‌ها حسرت امتیازات از دست رفته را پایان فصل می‌خورند
دورتموند شکار جدید بودوگلیمت/ استون ویلا، فنرباغچه را در هم کوبید
صحنه خطا بر روی اورونوف پنالتی بود/ اگر بیفوما دوپینگ کرده بود، بازی نمی‌کرد
لاسک ۳ - ۶ لیورپول/ پیروزی مقتدرانه قرمز‌ها با اولین هت تریک بارکولا + فیلم
گل گهر ۰ - ۲ المحرق / باخت سیرجانی‌های ۱۰ نفره + فیلم
فرصت‌های زیادی را هدر دادیم/ از کیفیت بازی امروز راضی نبودم
گسترش دیپلماسی ورزشی ایران و هند در بستر آیین‌های پهلوانی
پرسپولیس ۰ - ۰ خیبر خرم آباد/ صعود سرخپوشان به صدر جدول
تفاوت عملکرد استقلال در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا
آخرین وضعیت حضور کاروان ایران در المپیک جوانان داکار بررسی شد
مشکل گلزنی استقلال؛ فرصت‌سوزی یا ضعف در خلق موقعیت؟
استقلال سهراب در آزمون مدعیان؛ محک جدی آبی‌ها در ادامه فصل
سرمربی تیم ملی تماشاگر ویژه دو بازی هفته نهم لیگ برتر