باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - به مناسبت روز جهانی عصای سفید، مریم سلماسی رئیس اداره بهزیستی سلماس در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما از آخرین اقدامات و خدمات حمایتی ارائه شده به جامعه توان‌یابان بینایی در شهرستان سلماس خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت این روز، ضمن قدردانی از اراده پولادین روشن‌دلان، بر نقش حمایتی اداره بهزیستی در مسیر توانمندسازی این قشر تأکید کرد.

رئیس اداره بهزیستی سلماس اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۱ توان‌یاب بینایی در این شهرستان تحت پوشش خدمات مستمر و غیرمستمر این اداره قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد که روشن‌دلان سلماس علی‌رغم محدودیت‌های بینایی، همواره با تکیه بر استعدادهای خود در عرصه‌های اجتماعی، علمی و فرهنگی خوش درخشیده‌اند.

مریم سلماسی در ادامه به آمار دقیق خدمات ارائه شده از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تاکنون اشاره کرد و اعلام نمود که در حوزه مسکن و اشتغال، پرداخت کمک هزینه ساخت مسکن به ۶ نفر از توان‌یابان و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به ۷ نفر با هدف ایجاد خودکفایی و استقلال مالی آنان صورت گرفته است. همچنین در حوزه تحصیلی، حمایت‌های آموزشی و پرداخت کمک هزینه دانشجویی به ۳ نفر از دانشجویان روشن‌دل انجام شده است.

سلماسی گفت: در بخش توانبخشی تخصصی نیز تأمین و تحویل انواع وسایل توانبخشی متناسب با نیاز توان‌یابان از جمله عصای سفید، اسپیکر هوشمند و ساعت مچی گویا صورت گرفته و در حوزه حمایت‌های عمومی نیز پرداخت کمک هزینه‌های ازدواج، معیشت و درمان به تمامی متقاضیان واجد شرایط انجام می‌گردد.

رئیس اداره بهزیستی سلماس در پایان با تبریک روز عصای سفید به تمامی روشن‌دلان بصیر و خانواده‌های آنان اظهار داشت: عصای سفید نماد استقلال، اراده و توانمندی انسان‌هایی است که چشم دلشان به روی زیبایی‌های جهان روشن است. در بهزیستی سلماس، وظیفه خود می‌دانیم که نه تنها خدمات حمایتی، بلکه بستر حضور فعال و برابر این عزیزان را در جامعه فراهم کنیم.

ارائه خدمات از مسکن و اشتغال گرفته تا تجهیزات مدرن توانبخشی مانند ساعت‌های مچی گویا و اسپیکرها، گامی در راستای تکریم این قشر عزیز است.

وی همچنین تأکید کرد که جامعه ما نیازمند مناسب سازی فضاها و تغییر نگرش نسبت به توان‌یابان بینایی است و اداره بهزیستی با تمام توان پیگیر احقاق حقوق قانونی و مطالبات به‌حق این عزیزان خواهد بود.