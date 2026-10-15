باشگاه خبرنگاران جوان- علی دهقانی با اشاره به اهداف و اولویت‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه توسعه خدمات الکترونیک و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضا مبنی بر هوشمندسازی فرآیندهای دادرسی، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات، امکان صدور و پذیرش «ضمانت الکترونیک» در مراجع قضایی استان خوزستان فراهم شده است و تاکنون نمونه‌های موفق آن در اهواز به ثبت رسیده است.

وی با تشریح کارکردهای سامانه هوشمند وثیقه و کفالت تصریح کرد: در شیوه سنتی، فرآیند تودیع وثیقه یا معرفی کفیل معمولاً مستلزم نامه‌نگاری‌های اداری زمان‌بر، حضور فیزیکی ضامن، استعلام‌های متعدد ثبتی یا بانکی و طی تشریفات طولانی بود که گاهی به بازداشت‌های غیرضرور متهمان تا زمان تکمیل مدارک می‌انجامید؛ اما در بستر سامانه ضمانت الکترونیک، تمامی مراحل استعلام، احراز صلاحیت ضامن، اعتبارسنجی و در نهایت صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت به‌صورت کاملاً سیستمی، برخط و در کمترین زمان ممکن انجام می‌پذیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر دستاوردهای این فناوری در نظام دادرسی افزود: بهره‌گیری از سامانه ضمانت الکترونیک علاوه بر صیانت از کرامت انسانی مراجعان و پیشگیری از اطاله دادرسی، گامی بسیار مؤثر در جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت ناشی از تاخیر در تشریفات اداری صدور قرارها به‌شمار می‌رود. نکته حائز اهمیت اینکه، این ضمانت‌ها در وقت غیراداری و از طریق شعب کشیک مراجع قضایی استان انجام گرفته است که نشان‌دهنده پایداری و کارآمدی سرویس‌های الکترونیک در تمامی ساعات شبانه‌روز است.

دهقانی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان و دادستانی مرکز خوزستان، بر ضرورت توسعه، گسترش و تعمیم این شیوه در تمامی شعب دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر استان تأکید و خاطرنشان کرد: با اتصال برخط مراجع قضایی به پایگاه‌های اطلاعاتی و تسهیل فرآیندها، خدمات قضایی با بالاترین دقت، شفافیت و سرعت به مردم شریف خوزستان ارائه خواهد شد.

منبع: دادگستری خوزستان