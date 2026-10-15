اتحادیه اروپا اعلام کرد دومین نشست سران این اتحادیه با شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود ۲۴ اکتبر در ریاض برگزار شود، به تعویق افتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اتحادیه اروپا برگزاری دومین نشست سران با شورای همکاری خلیج فارس را که قرار بود ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲ آبان ۱۴۰۵) در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شود، به تعویق انداخت.

اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مشارکت این اتحادیه با شورای همکاری خلیج فارس از اهمیت راهبردی زیادی برای هر دو منطقه برخوردار است. این اتحادیه همچنین بر تعهد خود به تقویت روابط و حفظ روند همکاری‌هایی که از زمان برگزاری نخستین نشست سران در اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده بود، تأکید کرد.

در این بیانیه توضیحی درباره علت به تعویق افتادن نشست ارائه نشد و اعلام شد که تاریخ جدید برگزاری آن در زمان مقتضی مشخص خواهد شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته و چند فرودگاه عربستان سعودی از پنجم اکتبر تاکنون هدف حمله قرار گرفته‌اند. این حملات بنا بر گزارش‌های منتشرشده، به کشته شدن ۲۰ نفر و زخمی شدن صد‌ها تن و همچنین خسارت‌های مادی و اختلال در تردد هوایی منجر شده است.

عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ رهبری ائتلافی علیه یمن را بر عهده داشته و حملات و محاصره علیه این کشور انجام داده است. انصارالله و مبارزان یمنی نیز در مقابل پاسخ تجاوزگری ائتلاف را داده اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، شورای همکاری خلیج فارس
خبرهای مرتبط
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو به دلیل قیمت بالای انرژی دشوار خواهد بود
افزایش هزینه سوخت، مأموریت نجات مهاجران در مدیترانه را به تعویق انداخت
جهش هزینه‌های حمل‌ونقل نفت؛ از افزایش قیمت بنزین در جایگاه‌ها تا گرانی مواد غذایی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تلاش دولت ترامپ برای فراهم کردن زمینه سلب تابعیت و اخراج ایلهان عمر
ترامپ: جنگ با ایران به‌ زودی پایان می‌یابد!
یمن: جنگنده تایفون عربستان را هدف قرار دادیم
زلنسکی: حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر می‌گیریم
آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت ریازان روسیه در پی حمله پهپادی
کره شمالی موشک‌های کروز قابل پرتاب از زیردریایی‌ آزمایش کرد
شکایت قضایی برای به چالش کشیدن قانونی بودن نقش کوشنر در دولت ترامپ
تحریم‌های جدید انگلیس علیه شهرک‌سازی غیرقانونی رژیم صهیونیستی اجرایی شد
جان باختن ۲۸ دانش‌آموز در پی فروریختن سقف یک مدرسه در پاکستان
ارتش یمن: ادعای ریاض درباره هدف قرار گرفتن مدینه کذب محض است
آخرین اخبار
تعویق نشست سران اروپا با شورای همکاری خلیج فارس در ریاض
جهش هزینه‌های حمل‌ونقل نفت؛ از افزایش قیمت بنزین در جایگاه‌ها تا گرانی مواد غذایی
ارتش یمن: ادعای ریاض درباره هدف قرار گرفتن مدینه کذب محض است
صلاحیت‌های حقوقی سخنگوی جدید کاخ سفید زیر سوال رفت
آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت ریازان روسیه در پی حمله پهپادی
شکایت قضایی برای به چالش کشیدن قانونی بودن نقش کوشنر در دولت ترامپ
جان باختن ۲۸ دانش‌آموز در پی فروریختن سقف یک مدرسه در پاکستان
تحریم‌های جدید انگلیس علیه شهرک‌سازی غیرقانونی رژیم صهیونیستی اجرایی شد
ترامپ: جنگ با ایران به‌ زودی پایان می‌یابد!
زلنسکی: حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر می‌گیریم
تلاش دولت ترامپ برای فراهم کردن زمینه سلب تابعیت و اخراج ایلهان عمر
کره شمالی موشک‌های کروز قابل پرتاب از زیردریایی‌ آزمایش کرد
یمن: جنگنده تایفون عربستان را هدف قرار دادیم
وانگ یی: چین به ایفای نقش سازنده برای برقراری آتش‌بس جامع ادامه می‌دهد
یمن از حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ریاض خبر داد
اف‌بی‌آی سفر رئیس این نهاد به روسیه را رد کرد
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو به دلیل قیمت بالای انرژی دشوار خواهد بود
رئیس اف‌بی‌آی وارد روسیه شد
افزایش هزینه سوخت، مأموریت نجات مهاجران در مدیترانه را به تعویق انداخت
نوواک: دو پالایشگاه نفت روسیه امروز هدف حمله قرار گرفتند
دیپلمات روس: مسکو آماده انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران است
سقوط هواپیمای کوچک در ویسکانسین آمریکا ۶ کشته بر جا گذاشت
ادعای نتانیاهو: پیش از انتخابات اسرائیل به دنبال حمله مجدد به ایران نیستم
انفجار در کارخانه اینتل در جنوب سرزمین‌های اشغالی/ سه نفر به‌ شدت زخمی شدند
قطر بر راهکار دیپلماتیک برای تضمین آزادی کشتیرانی تأکید کرد
پاکستان از ایران و آمریکا خواست خویشتنداری کنند
تهدید جنایتکارانه کاتس علیه یک میلیون شیعه لبنانی
اتهام‌زنی انگلیس به روسیه و ایران درباره گسترش جنگ ترکیبی
آنکارا اعزام نیرو به عربستان را به طی مراحل قانونی موکول کرد
عمان برای توافق با ایران در انتظار نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن است