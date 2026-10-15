اتحادیه اروپا اعلام کرد دومین نشست سران این اتحادیه با شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود ۲۴ اکتبر در ریاض برگزار شود، به تعویق افتاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اتحادیه اروپا برگزاری دومین نشست سران با شورای همکاری خلیج فارس را که قرار بود ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲ آبان ۱۴۰۵) در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شود، به تعویق انداخت.

اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مشارکت این اتحادیه با شورای همکاری خلیج فارس از اهمیت راهبردی زیادی برای هر دو منطقه برخوردار است. این اتحادیه همچنین بر تعهد خود به تقویت روابط و حفظ روند همکاری‌هایی که از زمان برگزاری نخستین نشست سران در اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده بود، تأکید کرد.

در این بیانیه توضیحی درباره علت به تعویق افتادن نشست ارائه نشد و اعلام شد که تاریخ جدید برگزاری آن در زمان مقتضی مشخص خواهد شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته و چند فرودگاه عربستان سعودی از پنجم اکتبر تاکنون هدف حمله قرار گرفته‌اند. این حملات بنا بر گزارش‌های منتشرشده، به کشته شدن ۲۰ نفر و زخمی شدن صد‌ها تن و همچنین خسارت‌های مادی و اختلال در تردد هوایی منجر شده است.

عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ رهبری ائتلافی علیه یمن را بر عهده داشته و حملات و محاصره علیه این کشور انجام داده است. انصارالله و مبارزان یمنی نیز در مقابل پاسخ تجاوزگری ائتلاف را داده اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی