باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیر زیادی نهاده‌های دامی در انباری واقع در شهرستان اهواز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از انبار مذکور، در نهایت مقدار ۳۰ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم نهاده‌های دامی و ۴۰ هزار کیلوگرم شکر قاچاق و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان داشت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.

سردار میرفیضی قاچاق را یکی از معضلات اقتصادی جامعه برشمرد و از شهروندان خواست در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همراهی کنند و در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.

دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی بستان

سرهنگ حسین بیت‌سیاح فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه ۲ نفر در شهر بستان اقدام به تیراندازی در یک مراسم عروسی کردند، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات با بررسی دقیق اطلاعات و شناسایی متهمان، پس از هماهنگی با قضائی، بلافاصله وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان ادامه داد: طی این عملیات هوشمندانه، محل اختفای متهمان توسط ماموران پلیس شناسایی و آنان در کمترین زمان ممکن دستگیر شدند.

سرهنگ بیت‌سیاح با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: متهمان بازداشت‌شده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادسرای شهرستان معرفی شدند.

کشف مواد مخدر در امیدیه

سرهنگ مسعود دادوند فرمانده انتظامی امیدیه گفت: ماموران پليس با کار اطلاعاتی از فعالیت فردی در تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان امداد با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه تصریح کرد: در بازرسی دقیق از منزل متهم، مقدار ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه یک دستگاه ترازوی دیجیتال مخصوص توزین مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ دادوند با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات و تحویل آن به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی، عرصه را بر سوداگران مرگ تنگ خواهد کرد.

اجرای طرح امنیت محله‌محور در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: در راستای برقراری نظم و امنیت پایدار در سطح شهرستان ماهشهر، مرحله دیگری از طرح امنیت محله‌محور به مدت ۵ روز توسط کارکنان انتظامی شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی، تعداد ۲۰ نفر محکوم متواری، ۱۰ نفر حامل سلاح غیرمجاز، ۳ نفر عامل تیراندازی، ۲ نفر دارنده ماینر و یک نفر حامل مواد مخدر را از سطح حوزه استحفاظی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: در این طرح تعداد ۱۱ قبضه سلاح غیرمجاز شامل ۵ قبضه سلاح جنگی و ۶ قبضه سلاح شکاری و ۲۰ عدد فشنگ، ۳ دستگاه ماینر، ۲ فقره تیراندازی و مقدار ۳۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ خوشناموند با اشاره به اینکه در این طرح تعداد ۱۰۸ دستگاه موتورسیکلت و ۸۷ دستگاه خودروی فاقد پلاک، پلاک مخدوش و فاقد مدارک توقیف شد، خاطرنشان کرد: پلیس همواره تمام تلاش خود را برای تأمین امنیت و آسایش شهروندان به کار می‌بندد و از مردم نیز می‌خواهیم هرگونه موارد مشکوک و مجرمانه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری کلاهبردار اینترنتی در کمتر از ۴۸ ساعت در دشت آزادگان

سرهنگ حسین بیت‌سیاح فرمانده انتظامی دشت آزادگان گفت: در پی وقوع یک فقره برداشت غیرمجاز اینترنتی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی دریافتند که متهم وجوه برداشت‌شده را صرف خرید ارز دیجیتال و شارژ کیف پول خود کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم شناسایی و در ادامه پیگیری‌های تخصصی، کلاهبردار طی عملیاتی دستگیر و کل مبلغ برداشت‌شده در کمتر از ۴۸ ساعت به‌طور کامل به حساب شاکی عودت داده شد.

سرهنگ بیت‌سیاح با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فضای مجازی، از شهروندان خواست با حفظ محرمانگی اطلاعات بانکی و خودداری از در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب و رمزهای بانکی به دیگران، از وقوع جرائم مالی و سایبری پیشگیری کنند.

دستگیری سارقان کابل برق به همراه مالخر در رامهرمز

سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی رامهرمز گفت: در پی اعلام وقوع سرقت کابل برق در نقاط مختلف شهرستان، ماموران کلانتری ۱۱ رسیدگی به موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی ۲ سارق به همراه یک نفر مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه و جداگانه آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار تقریبی ۲۰ متر کابل برق سرقتی کشف و یک دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده آنان در سرقت‌ها توقیف شد.

سرهنگ شهبازی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده شدند.

کشف سوخت قاچاق در اندیمشک

سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری رده هم‌نام در شهرستان اندیمشک و در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت‌زنی در سطح شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودرو پرداخته و موفق شدند ۱۹ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل شده بود را کشف کنند که کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به دستگیری متهم و معرفی آن به مرجع قضائی، تصریح کرد: برخورد با قاچاق سوخت به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

منبع: پلیس خوزستان