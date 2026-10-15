رئیس‌جمهور در پیامی قهرمانی افتخارآفرین تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور پزشکیان، در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال کشورمان با اشاره به اینکه درخشش فرزندان عزیز ایران در خاک امریکا با وجود همه مانع تراشی ها، حاصل توانمندی، پشتکار و روحیه پهلوانی جوانان این مرز و بوم است تأکید کرد: این قهرمانی نشان داد جوانان ما با تکیه بر استعداد، اراده، خودباوری و تلاش جمعی می‌توانند شایستگی‌های خود را به اثبات برسانند و هیچ مرزی نمی‌تواند مانع درخشش ملتی شود که به توانمندی‌های خود باور دارد. متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم
قهرمانی افتخارآفرین تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا را صمیمانه به ملت شریف ایران، قهرمانان شایسته، خانواده بزرگ کشتی و همه دست‌اندرکاران این رشته پرافتخار صمیمانه تبریک می‌گویم.

درخشش فرزندان عزیز ایران در خاک امریکا با وجود همه مانع تراشی ها، حاصل توانمندی، پشتکار و روحیه پهلوانی جوانان این مرز و بوم است و نشان داد جوانان ما با تکیه بر استعداد، اراده، خودباوری و تلاش جمعی می‌توانند شایستگی‌های خود را به اثبات برسانند و هیچ مرزی نمی‌تواند مانع درخشش ملتی شود که به توانمندی‌های خود باور دارد.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت به قهرمانان عزیز، مربیان، کادر فنی، خانواده‌های آنان و مسئولان فدراسیون کشتی، از تلاش همه کسانی که در مسیر این افتخار نقش داشته‌اند، قدردانی می‌کنم. امیدوارم با تداوم حمایت از ورزشکاران و فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های جوان، شاهد موفقیت‌های روزافزون فرزندان ایران و درخشش پرچم پرافتخار کشورمان در میادین جهانی باشیم. 

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، کشتی فرنگی
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