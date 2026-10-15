شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از برگزاری آزمون مجدد برای معلمان مهرآفرین ابراز نگرانی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح مهرآفرین فرصتی را برای معلمانی فراهم کرد که سال‌ها به دنبال تثبیت وضعیت استخدامی بودند فراهم کرد تا آنها با امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. اما بر اساس قانون جدید دولت معلمان طرح مهرآفرین و پیمانی مجبور به آزمون مجدد هستند.

گفته شهروندخبرنگار با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

ما نیرو‌های پیمانی و مهرآفرین آموزش‌وپرورش، پس از حدود ۲۰ سال خدمت صادقانه در نظام تعلیم وتربیت کشور، با نهایت تأسف و نگرانی، اعتراض خود را نسبت به برگزاری آزمون استخدامی مجدد برای این گروه از فرهنگیان اعلام می‌کنیم. افرادی که نزدیک به دو دهه از بهترین سال‌های عمر خود را در کلاس‌های درس و مدارس کشور سپری کرده‌اند، اکنون دوباره مجبور به شرکت در آزمون استخدامی شوند تا حق قانونی و شغلی خود را به دست آورند؟ اکنون این پرسش جدی مطرح است، اگر قرار بود پس از ۲۰ سال خدمت، دوباره صلاحیت ما از طریق آزمون سنجیده شود، چرا در طول این سال‌ها از تجربه، تخصص و عملکرد ما در مدارس استفاده شده است؟

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برچسب ها: معلمان مهرآفرین ، آزمون استخدامی ، سوژه خبری
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