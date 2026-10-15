مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه ایمان بالا رمز اقتدار و استقلال رزمندگان و ملت ایران است ، گفت : قدرت پوشالی دشمنان رو به افول است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سمیه بشارتی - سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران امروز در اجتماع جانفدا در میدان شهدای ذهاب رشت اظهار کرد : توطئه های دشمنان با وحدت و هم دلی ملت ایران با شکست روبه رو شد.‌

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه ضربات کوبنده ای در جنگ تحمیلی به دشمنان وارد شده است که در تاریخ نظیر ندارد، گفت : قدرت پوشالی دشمنان در این ایام بر جهانیان هویدا شد.

وی اذعان کرد: ملت ایران پرچم دار آزادگی در جهان هستند ، امروز جهانیان ملت ایران را به دفاع از حقیقت می شناسند، با اقتدار و وحدت مردم ایران دشمن اکنون منزوی شده است.

سردار نقدی این اقتدار و استقلال ملت ایران را نتیجه ایمان بالا و با تکیه بر ائمه اطهار ( ع) دانست، اضافه کرد : پیروزی ملت ایران محدود نشده در حالی که شکست دشمنان آشکار شده است.

وی با اشاره به اینکه ملت ها از صهیونیستی ها و آمریکاها متنفر هستند، گفت : ایرانی امروز مورد تحسین و شگفتی دنیا قرار دارد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار داشت : مشکل دشمنان ایمان است ، راهشان حقیقت نیست ، لذا با شکست و مشکلات روحی و روانی مواجه خواهند شد.

سردار نقدی به قیام عاشورا اشاره و خاطر نشان کرد: نیروهای ما با اتکا به ائمه اطهار ( ع) بر همه مشکلات و موانع با اقتدار پیروز می شود رزمندگان ما ، الگوهای چون حضرت عباس ( ع) دارند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران به فداکاری های شهدا اشاره اظهار داشت : رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ایثار و فداکاری هایشان با قدرت ایمان الهی نشان داده اند.

وی خاطر نشان کرد : دشمنان انقلاب نظام با ایجاد تفرقه ، تحریم و تهدیدات سعی در تضعیف اراده ملت ایران را داردوبه این ترفنده ها دل خوش کرده اند، اما غافل از اینکه پیروزی از آن ملت با ایمان ایران است.‌