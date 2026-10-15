وزیر ورزش و جوانان با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ ایران گفت: استمرار قهرمانی در رده‌های پایه، نویدبخش تداوم اقتدار کشتی ایران در جهان است

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال کسب عنوان قهرمانی با اقتدار تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال (امید) کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با صدور پیامی این افتخارآفرینی بزرگ را تبریک گفت.

متن پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عرصه‌ی رقابتی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا، با ۳ مدال طلا و ۲ مدال برنز توسط نمایندگان کشورمان با عنوان قهرمانی جهان همراه بود که یک عزت و افتخار مجدد در ورزش ایران اسلامی است.

آنچه رخ داد، استمرار در بروز توانمندی کشتی ایران در دنیا است که علاوه بر پیروزی‌های عزتمندانه‌ای که همواره رخ داده، در رده‌های سنی پایه نیز غرورآفرین و نویدبخش هستند.

خداوند متعال را شاکرم و به کشتی‌گیران عزیز فرنگی‌کار، کادر فنی و سرپرستی، همچنین کادر مدیریتی و اعضای فدراسیون کشتی، این پیروزی شاخص و فاخر ورزش ایران را که موجی از خوشحالی را در بین مردم به وجود آورده، تبریک می‌گویم و برای آزادکاران عزیز و دلاور هم در رقابت‌های جهانی، آرزوی موفقیت دارم.

برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزیر ورزش و جوانان ، کشتی فرنگی ، کشتی
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