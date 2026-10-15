شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا آلمان در پی کاهش عرضه سوخت در فرودگاه فرانکفورت، میزان سوخت حمل‌شده در پرواز‌های عازم این فرودگاه را افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت‌هانزا امروز پنجشنبه اعلام کرد که به‌عنوان اقدامی احتیاطی، میزان سوخت‌گیری هواپیما‌های خود پیش از پرواز‌های عازم فرانکفورت را افزایش داده است. این تصمیم در پی کاهش عرضه سوخت در بزرگ‌ترین مرکز هوانوردی آلمان و کاهش ظرفیت یکی از خطوط لوله انتقال سوخت اتخاذ شده است.

شرکت فرابورت، اپراتور فرودگاه فرانکفورت، ادعا کرد که عملیات تعمیر و نگهداری معمول یکی از خطوط لوله تامین‌کننده سوخت هواپیما در حال انجام است و این موضوع را در برنامه‌ریزی عملیات فرودگاه لحاظ کرده است.

فرابورت مدعی شد که به دلیل وجود مسیر‌های جایگزین برای تامین سوخت و ظرفیت بالای ذخیره‌سازی، انتظار نمی‌رود این عملیات تعمیراتی موجب اختلال در عرضه سوخت شود. این شرکت افزود: «بنابراین، ظرفیت عملیاتی فرودگاه تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.»

لوفت‌هانزا نیز اعلام کرد که در حال حاضر انتظار ندارد هیچ‌یک از پرواز‌های خود را لغو کند.

روزنامه آلمانی بیلد نخستین رسانه‌ای بود که این خبر را منتشر کرد. این روزنامه با استناد به دستورالعمل‌های داخلی ابلاغ‌شده به خلبانان لوفت‌هانزا در برخی مسیر‌های مشخص گزارش داد که از آنها خواسته شده است بیش از میزان موردنیاز پرواز سوخت حمل کنند تا هنگام رسیدن به فرانکفورت، نیاز به سوخت‌گیری مجدد کاهش یابد یا به‌طور کامل برطرف شود.

منبع: النشره

برچسب ها: کمبود سوخت ، فرودگاه فرانکفورت ، هواپیمایی لوفت هانزا
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