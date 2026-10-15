باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عبدالحسن بهرامی در آیین اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» در اصفهان، با اشاره به ضرورت شکل‌گیری همکاری‌های پایدار برای توسعه اقتصاد خلاق اظهار کرد: امروز گرد هم نیامده‌ایم که صرفاً پرونده یک جشنواره را ببندیم، بلکه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌ایم تا حاصل تلاش، خلاقیت و امید جمعی صاحبان ایده و کسب‌وکار‌های خلاق کشور را ارج نهیم و برای ترسیم افق‌های تازه صنایع خلاق ایران، گامی مشترک برداریم.

وی با بیان اینکه مانوین محصول تلاش یک مجموعه یا دستگاه خاص نیست، افزود: این رویداد جلوه‌ای روشن از اراده جمعی، وفاق ملی و همراهی نهاد‌های متولی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و نشان می‌دهد توسعه صنایع خلاق زمانی به ثمر می‌نشیند که ظرفیت‌های پراکنده کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند و همه بخش‌ها در چارچوب مأموریت‌های خود، تحقق هدفی ملی را دنبال کنند.

ثبت‌نام ۴۹۵ متقاضی و برگزاری ۲۹۵ جلسه منتورینگ تخصصی

بهرامی با تشریح دستاورد‌های کمی و کیفی این رویداد ملی گفت: فراخوان جشنواره مانوین از ۱۱ اردیبهشت‌ماه آغاز شد و با توجه به استقبال گسترده شرکت‌های خلاق از نقاط مختلف کشور، مهلت ثبت‌نام در دو مرحله تا ۱۱ تیرماه تمدید شد که در مجموع ۴۹۵ ثبت‌نام در این رویداد به ثبت رسید.

وی ادامه داد: برای ارزیابی طرح‌ها، از ظرفیت ۵۳ ارزیاب متخصص شامل کارشناسان پارک‌های علم و فناوری کشور، فعالان زیست‌بوم صنایع خلاق و مسئولان کارگروه‌ها و میز‌های تخصصی استفاده شد. همچنین به‌منظور افزایش دقت و اعتبار نتایج، حدود ۱۵ درصد از داوری‌ها بین دو تا سه مرتبه مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گرفت.

بهرامی با اشاره به رویکرد حمایتی این جشنواره تصریح کرد: در جریان فرایند ارزیابی، ۲۹۵ جلسه منتورینگ تخصصی به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد و در دو روز پایانی نیز نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ دقیقه ارزیابی حضوری برای برگزیدگان صورت گرفت.

وی افزود: در قالب کلینیک رشد و توسعه کسب‌وکار، خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های بازار داخلی، صادرات، مدل کسب‌وکار، طراحی و توسعه محصول، شیوه ارائه و روایت‌پردازی محصول پیش‌بینی شد. در این بخش از ۱۴۳ شرکت دعوت به عمل آمد که ۱۳۱ شرکت در جلسات حضور یافتند و به‌طور میانگین برای هر شرکت حدود دو و نیم جلسه منتورینگ تخصصی برگزار شد.

تغییر رویکرد داوری از قضاوت صرف به ارزیابی توسعه‌محور

بهرامی یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های مانوین را بازتعریف فرایند داوری عنوان کرد و گفت: با همراهی و نگاه راهبردی دکتر افشین و دکتر ربیعی، تلاش کردیم داوری را از یک فرایند صرفاً قضاوت‌محور به ارزیابی مبتنی بر منتورینگ و توانمندسازی تبدیل کنیم.

وی توضیح داد: در مواردی که محصولی از کیفیت و ظرفیت مطلوب برخوردار بود، اما مستندات آن به‌صورت کامل بارگذاری نشده بود، از ارزیابان خواستیم فرصت مجددی برای تکمیل اطلاعات در اختیار صاحبان طرح قرار دهند تا کاستی‌های شکلی مانع شناسایی ظرفیت‌های واقعی نشود.

بهرامی تأکید کرد: هدف ما تنها انتخاب چند برگزیده نبود، بلکه می‌خواستیم فرایند ارزیابی به فرصتی برای یادگیری، اصلاح، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت توان رقابتی کسب‌وکار‌های خلاق تبدیل شود.

مانوین؛ ثمره ۹ ماه گفت‌و‌گو، صبوری و هم‌افزایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با روایتی از چگونگی شکل‌گیری این رویداد اظهار کرد: مانوین ساده آغاز شد؛ آن‌قدر ساده که نشانی از هیاهو در آن نبود. نه ادعای بزرگی داشتیم و نه فضای پیرامون، این آغاز را چندان جدی می‌گرفت. شاید در روز‌های نخست، حتی خود ما نیز تصور نمی‌کردیم بذری که از دغدغه و باور اهل خلاقیت بر زمین نشانده‌ایم، روزی چنین قد بکشد و استوار بایستد.

بهرامی افزود: با گام‌هایی آهسته، اما پیوسته وارد گستره زیست‌بوم صنایع خلاق شدیم؛ از پیشکسوتان و فعالان باتجربه این عرصه تا نهاد‌های دولتی و تصمیم‌گیران مؤثر در گلوگاه‌های سیاست‌گذاری. نزدیک به ۹ ماه گفت‌وگوی مستمر، تعامل و تبادل نظر با بازیگران مختلف این زیست‌بوم برقرار بود و این ارتباط حتی در روز‌های منتهی به برگزاری رویداد نیز متوقف نشد.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای ایجاد زبان مشترک میان بخش‌های مختلف گفت: صبح‌ها در جمع مسئولان و بازیگران دولتی بودیم و عصر‌ها در حلقه پرشور فعالان نوآوری و خلاقیت. آنچه در این سه روز به نمایش درآمد، دستاوردی یک‌شبه نبود، بلکه میوه صبر و تلاش ۹ ماهه مجموعه‌ای از همراهان بود که با نقد‌های سازنده، پیشنهاد‌های ارزشمند و تحمل دشواری‌ها، به استحکام این حرکت کمک کردند.

بهرامی خاطرنشان کرد: این دستاورد را به همه کسانی تقدیم می‌کنیم که نقد کردند، کاستی‌ها را یادآور شدند، دشواری‌ها را تاب آوردند و با دستان یاریگر خود اجازه ندادند این حرکت در میانه راه متوقف شود.

صنایع خلاق ایران در آستانه چرخشی تاریخی قرار دارد

وی با تأکید بر ضرورت عبور از رویکرد‌های مقطعی در حمایت از صنایع خلاق بیان کرد: صنایع خلاق کشور امروز در آستانه چرخشی تاریخی ایستاده است؛ چرخشی که تحقق آن نیازمند اعتماد به استعداد‌های داخلی، تقویت پیوند میان نهاد‌های مسئول و فراهم‌سازی بستر حضور مؤثر بخش خصوصی است.

بهرامی با اذعان به وجود برخی کاستی‌ها در فرایند برگزاری نخستین دوره این رویداد گفت: ادعا نمی‌کنیم که در تمامی بخش‌ها کامل و بی‌نقص عمل کرده‌ایم. کاستی‌هایی وجود داشت و آثار برخی از آنها در بخش‌هایی از اجرا نیز آشکار بود، اما آنچه از ابتدا مسیر ما را روشن می‌کرد، نیتی صادقانه برای ایجاد جرقه‌ای تازه پس از سال‌ها سکوت و ایستایی در این حوزه بود.

وی افزود: باور داریم آینده صنایع خلاق کشور نه در اتاق‌های بسته تصمیم‌گیری، بلکه به دست صاحبان اندیشه، کارآفرینان، هنرمندان و فعالان خلاق ساخته می‌شود؛ کسانی که معماران حقیقی فردای این زیست‌بوم هستند و شایسته‌اند در برابر تلاش و امید آنان سر تعظیم فرود آوریم.

مأموریت مانوین با پایان جشنواره به اتمام نمی‌رسد

بهرامی با تأکید بر استمرار مأموریت‌های مانوین پس از برگزاری آیین اختتامیه تصریح کرد: از نگاه ما، مسئولیت مانوین با پایان این مراسم به اتمام نمی‌رسد. چشم‌انداز پیش رو، تقویت پیوند میان صاحبان ایده، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، نهاد‌های مسئول و مجموعه‌های تخصصی برای ایجاد فرصت‌های واقعی توسعه بازار است.

وی ادامه داد: به‌خوبی آگاهیم که رشد کسب‌وکار‌های خلاق بدون حمایت مستمر، دسترسی مؤثر به بازار و همکاری منسجم میان بخش‌های مختلف امکان‌پذیر نخواهد بود. مانوین به‌تنهایی قادر به رفع تمامی موانع نیست، اما می‌تواند بستری برای شکل‌گیری همکاری‌هایی باشد که مسیر توسعه را هموارتر و فرصت‌های تازه‌ای برای فعالان این عرصه ایجاد کند.

بهرامی خاطرنشان کرد: اگر این رویداد بتواند حلقه اتصال میان استعدادها، ایده‌ها، سرمایه و بازار باشد، می‌توان امیدوار بود دستاورد‌های امروز از سطح یک رویداد فراتر رود و به موفقیت‌های پایدار در اقتصاد خلاق کشور تبدیل شود.

قدردانی از نقش راهبردی معاونت علمی و همراهی مردم اصفهان

وی در ادامه با قدردانی از حمایت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اظهار کرد: لازم می‌دانم بار دیگر از ابتکار عمل، نگاه راهبردی و حسن اعتماد دکتر افشین، معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، که در شکل‌گیری و پیشبرد این برنامه ملی نقش حمایتی و مؤثری داشتند، صمیمانه سپاسگزاری کنم.

بهرامی همچنین از اعضای هیئت داوری، کارشناسان، منتورها، حامیان، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های همکار، مدیریت عالی استان اصفهان و مردم شریف و نجیب این استان به‌دلیل همراهی در برگزاری رویداد ملی مانوین قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش شرکت‌کنندگان در غنای محتوایی جشنواره گفت: هر اثر و طرحی که به این رویداد ارسال شد، فرصتی برای شناخت بهتر ظرفیت‌های خلاق کشور و گامی ارزشمند در مسیر توسعه صنایع خلاق بود؛ ازاین‌رو همه شرکت‌کنندگان، فارغ از نتایج نهایی داوری، در شکل‌گیری این دستاورد ملی سهیم هستند.

بهرامی در پایان با اشاره به قرائت بیانیه هیئت داوران پیش از اهدای جوایز ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت مسئولان، همراهی فعالان زیست‌بوم و بهره‌گیری از تجربه‌های این دوره، مانوین در سال‌های آینده با کیفیت، اثربخشی و گستره‌ای بیشتر برگزار شود و بتواند نقشی ماندگار در شکوفایی استعدادها، توسعه بازار و تقویت جایگاه صنایع خلاق ایران ایفا کند.