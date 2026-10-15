باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین طائب روز پنجشنبه در نخستین اجلاسیه هوش مصنوعی و امنیت سایبری با عنوان «بچه‌های فناور حاج‌قاسم» در کرمان، با تأکید بر ضرورت توسعه فناوری‌های نوین اظهار کرد: هوش مصنوعی به یکی از شاخص‌های قدرت کشورها تبدیل شده و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای آینده ایران یک ضرورت راهبردی است.

وی با اشاره به اهمیت تربیت نیروی متخصص و حمایت از استعدادهای جوان افزود: برای دستیابی به جایگاه شایسته در حوزه هوش مصنوعی باید فعالیت‌های پراکنده به برنامه‌ای منسجم و تحول‌آفرین تبدیل شود و مسیر تولید دانش تا ساخت محصول و استفاده از آن در زندگی مردم هموار شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه توسعه هوش مصنوعی باید همزمان با تقویت امنیت سایبری دنبال شود، گفت: حفاظت از اطلاعات مردم، پایداری زیرساخت‌ها و استمرار خدمات عمومی به آمادگی مستمر نیروهای متخصص نیاز دارد.

طائب همچنین بر ضرورت پیوند ظرفیت دانشگاه‌ها، صنایع، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی تأکید کرد و افزود: هوش مصنوعی باید برای حل مسائل واقعی کشور در حوزه‌هایی مانند آب، انرژی، کشاورزی، صنعت، معدن و امنیت به کار گرفته شود.

وی با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت علمی کشور اظهار کرد: بسیج می‌تواند با شناسایی استعدادها، حمایت از پژوهشگران و گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه، زمینه رشد نیروهای متخصص و حل مسائل کشور را فراهم کند.