با پیگیری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه و مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان ازسرگیری فعالیت تجاری واحدهای تولیدی صادرات‌محور فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان غیرنفتی و با هدف رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های تجاری، کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی صادرات‌محور که به دلایل مختلف مسدود شده بودند، با پیگیری‌های مستمر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بر اساس مصوبه چهل‌وهفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مستقر در بانک مرکزی، به مدت ۹۰ روز بازگشایی شدند.

این اقدام با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، کمک به تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و فراهم‌سازی زمینه استمرار صادرات غیرنفتی انجام شده است.

همچنین، پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادراتی ناشی از رویه ورود موقت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی همچنان در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد.

این پیگیری‌ها ناظر بر پرونده‌هایی است که پیش از سیستمی‌شدن رویه مذکور، اطلاعات مربوط به آن‌ها برای بانک مرکزی ارسال شده است.

لازم به ذکر است اقدامات یادشده با هدف تسهیل ایفای تعهدات ارزی، کاهش موانع اداری و کمک به استمرار فعالیت شرکت‌های فعال در مناطق آزاد دنبال می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در بهبود فرآیندهای تجاری و حمایت از ظرفیت‌های صادراتی واحدهای تولیدی نقش موثری داشته باشد.

منبع: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

برچسب ها: کارت بازرگانی ، کارت بازرگانی اجاره ای
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