مجری طرح‌های بنیاد علوی در استان کردستان، از ارائه خدمات رایگان پزشکی و پیراپزشکی به مدت سه روز در روستای قلعه‌جوقه شهرستان دیواندره خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در این مدت بیش از هزار نفر از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی- کامبیز محمدی اظهار کرد: این برنامه با همکاری بنیاد علوی و با حضور گروه جهادی پزشکی و پیراپزشکی «شمس‌الشموس امام رضا (ع)» در قالب طرح شهید رئیسی و پویش سلامت علوی در روستای قلعه‌جوقه شهرستان دیواندره در حال اجراست.

وی افزود: در قالب این برنامه، خدمات متنوع پزشکی و پیراپزشکی به‌صورت رایگان به مردم منطقه ارائه می‌شود تا زمینه دسترسی آسان‌تر ساکنان روستا به خدمات درمانی فراهم شود.

مجری طرح‌های بنیاد علوی در استان کردستان با اشاره به اهداف اجرای این پویش بیان کرد: خدمت‌رسانی به مردم منطقه و تسهیل دسترسی آنان به خدمات سلامت از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

محمدی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود طی سه روز اجرای این طرح، بیش از هزار نفر از خدمات ویزیت رایگان و سایر خدمات پزشکی و پیراپزشکی بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی در مناطق روستایی، زمینه ارائه خدمات درمانی به مردم را فراهم می‌کند و گامی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه و کاهش موانع دسترسی به خدمات پزشکی به شمار می‌رود.

برچسب ها: کردستان ، طرح سلامت محور ، بنیادعلوی
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