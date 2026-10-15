باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ممنوعیت حجاب برای دانش‌آموزان دختر زیر ۱۴ سال در مدارس اتریش، از زمان اجرایی شدن این قانون در اول سپتامبر گذشته، اعتراض‌های گسترده‌ای را در خیابان‌ها و کلاس‌های درس به دنبال داشته است.

دولت اتریش به رهبری محافظه‌کاران مدعی است که هدف این قانون «تقویت برابری و محافظت از دختران در برابر تبعیض و آزار و اذیت» است؛ اما منتقدان معتقدند این قانون مسلمانان را هدف قرار داده و آزادی عقیده و مذهب را نقض می‌کند.

مخالفان این قانون در چندین شهر تظاهرات برگزار کرده و خشم و اندوه خود را از وادار کردن دختران به برداشتن حجاب ابراز کرده‌اند.

مقامات آموزشی: دختران با اراده خود حجاب می‌پوشند

در همین زمینه، وزارت آموزش اتریش اعلام کرد که مقام‌های مسئول ۱۲۷ گفت‌و‌گو با والدین انجام داده‌اند و ۵۲ گزارش درباره موارد احتمالی نقض قانون ارائه شده است. کریستوف ویدرکر، وزیر آموزش اتریش، نیز گفت که اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ها همکاری می‌کنند و این گفت‌و‌گو‌ها اغلب به نتایج مثبتی منجر می‌شود.

در مقابل، مقام‌های مدارس وین، شهری که بیشترین موارد تخلف در آن ثبت شده است، تاکید کردند که گفت‌و‌گو‌ها نشان داده است دختران تمایل دارند با اراده خود حجاب بپوشند. معلمان نیز وجود هرگونه نشانه‌ای از اجبار دختران به پوشیدن حجاب را رد کرده‌اند.

همچنین، شکایتی علیه این قانون به دادگاه قانون اساسی اتریش ارائه شده و قرار است این دادگاه در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ درباره آن حکم صادر کند. این در حالی است که برخی والدین از پذیرش این ممنوعیت خودداری کرده‌اند و با مجازات‌های مالی احتمالی روبه‌رو هستند.

منبع: المیادین