باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید مسکو هیچ طرح جدیدی برای صلح در اوکراین دریافت نکرده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پیشنهادی چهارماده‌ای برای پایان جنگ تدوین کرده‌اند.

لاوروف بار دیگر تأکید کرد که روسیه آماده مشارکت در «مذاکرات عادی، معقول و صادقانه» است.

وزیر خارجه روسیه در عین حال گفت که از زمان دیدار روسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا در سال ۲۰۲۵، تلاش‌های غرب برای پایان دادن به جنگ دچار عقب‌گرد شده است. او ادامه داد: «این یعنی همه‌چیز بر اساس اقدامات نیرو‌های مسلح ما تعیین خواهد شد».

بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که به تازگی منتشر شده، آمریکا و کشور‌های اروپایی در حال تدوین چارچوبی برای توافق صلح هستند که هدف آن ایجاد مشوق‌های اقتصادی و امنیتی برای روسیه و اوکراین، در کنار مصالحه ارضی است.

بر این اساس، طرح پیشنهادی آمریکا و کشور‌های اروپایی برای پایان جنگ اوکراین شامل چهار محور اصلی است: بازسازی اقتصادی اوکراین با مشارکت بانک جهانی، ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا و اروپا به کی‌یف، ازسرگیری همکاری‌های انرژی روسیه و اروپا با احتمال تقسیم درآمد‌های حاصل از انتقال نفت و گاز میان روسیه و اوکراین و برقراری آتش‌بس در امتداد خط مقدم کنونی که به معنای تداوم کنترل روسیه بر مناطق تحت تصرف خود خواهد بود. این طرح همچنین تعیین چارچوب و زمان‌بندی احتمالی لغو تحریم‌های روسیه را در بر می‌گیرد.

در همین حال که طرح‌های جدیدی برای پایان دادن به جنگ مطرح می‌شود، حملات روسیه و اوکراین به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر ادامه دارد. ظهر امروز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد اوکراین پالایشگاه نفت ریازان در حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داده است. به گفته این وزارتخانه، سقوط بقایای پهپاد‌ها در محوطه پالایشگاه به وقوع آتش‌سوزی منجر شد.

منبع: بریکینگ نیوز