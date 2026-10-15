باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هدف قرار گرفتن جنگنده تایفون سعودی با موشک یمنی + فیلم

نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار گرفتن و آسیب دیدن یک جنگنده تایفون سعودی با موشک زمین‌به‌هوای ساخت داخل، هنگام انجام عملیات در آسمان استان صعده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام نیروهای مسلح یمن، این جنگنده سعودی هنگام انجام عملیات خصمانه بر فراز استان صعده هدف موشک پدافندی قرار گرفت و آسیب دید؛ به‌گونه‌ای که در معرض خطر سقوط قرار داشت.

مطالب مرتبط
هدف قرار گرفتن جنگنده تایفون سعودی با موشک یمنی + فیلم
young journalists club

۱۵۰ هزار یمنی در حملات مستقیم عربستان و امارات کشته شدند؛ جنگ از ۷ اکتبر آغاز نشد + فیلم

هدف قرار گرفتن جنگنده تایفون سعودی با موشک یمنی + فیلم
young journalists club

 پیام کوبنده از یمن به ریاض؛ اگر حملات را متوقف نکنید، شما را به «عصر حجر بازمی‌گردانیم»! + فیلم

هدف قرار گرفتن جنگنده تایفون سعودی با موشک یمنی + فیلم
young journalists club

یک دهه جنگ علیه یمن؛ وقتی رنج غیرنظامیان و کودکان یمنی دیده نشد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
سیل شدید در استانبول ترکیه + فیلم
۸۳۷

سیل شدید در استانبول ترکیه + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
اعدام آزادی در عربستان سعودی + فیلم
۶۲۰

اعدام آزادی در عربستان سعودی + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
هدیه تولد به یاد تیارا؛ دو زندانی در آستانه بازگشت به خانه + فیلم
۵۱۷

هدیه تولد به یاد تیارا؛ دو زندانی در آستانه بازگشت به خانه + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
ترامپ: کانادا سرانجام پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا خواهد شد + فیلم
۴۵۴

ترامپ: کانادا سرانجام پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا خواهد شد + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
آغاز برداشت چغندرقند در شهرستان اسدآباد + فیلم
۴۲۹

آغاز برداشت چغندرقند در شهرستان اسدآباد + فیلم

۲۳ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha