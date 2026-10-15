هدف قرار گرفتن جنگنده تایفون سعودی با موشک یمنی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06cc\u0645\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647 \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062e\u0635\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0635\u0639\u062f\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u062f\u06cc\u062f\u061b \u0628\u0647\u200c\u06af\u0648\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u062e\u0637\u0631 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a.\n