باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، ایلان ماسک، تاجر و کارآفرین آمریکایی را به استفاده از ایکس، شبکه اجتماعی خود برای سازمان‌دهی «کارزار‌های گسترده آزار و اذیت اینترنتی» علیه سران اروپا متهم کرد. این اظهارات در جریان انتقاد او از تلاش‌های خارجی برای بی‌ثبات کردن فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده این کشور مطرح شد.

بارو در سخنرانی خود در کنفرانسی متعلق به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، به نقش فزاینده شبکه‌های اجتماعی در نبرد جهانی بر سر دموکراسی اشاره کرد. او گفت: «نیرو‌هایی که در پی تضعیف دموکراسی هستند، اکنون بر فضای رسانه‌ای سلطه یافته‌اند و از تاکتیک‌هایی استفاده می‌کنند که برای قطبی‌سازی بحث‌های عمومی طراحی شده‌اند.»

به گفته وزیر خارجه فرانسه، در نتیجه این وضعیت، «جنبش‌های سیاسی با اهداف اقتدارگرایانه» که «مستقیما در راستای منافع دشمنان آشکار دموکراسی عمل می‌کنند»، در اروپا و آمریکای شمالی در حال کسب نفوذ هستند.

او ادامه داد: «آن‌ها شکاف و قطبی‌شدن را در جوامع ما تشدید می‌کنند. هدف نهایی آنها روشن است: تصاحب قدرت و سپس فراهم کردن شرایطی که تضمین کند هرگز آن را واگذار نکنند.»

بارو با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ که مارین لوپن، رهبر جریان راستگرا، در نظرسنجی‌ها پیشتاز آن است، گفت: «دشمنان دموکراسی تمام تلاش خود را برای بی‌ثبات کردن ما به کار می‌گیرند؛ آنها از شکاف‌های موجود در جامعه ما سوءاستفاده می‌کنند و از موضوعاتی مانند مهاجرت، سکولاریسم و مناقشه اسرائیل و فلسطین برای دامن زدن به نفرت و تنش بهره می‌برند.»

وزیر خارجه فرانسه نمونه‌های دیگری نیز مطرح کرد؛ از جمله یک شرکت اسرائیلی که نام آن فاش نشده و متهم است برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی درباره جنگ غزه، حساب‌های کاربری جعلی فرانسوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.

او همچنین به اتهام‌هایی علیه جمهوری آذربایجان اشاره کرد که بر اساس آنها، این کشور در جریان شورش‌های خونین کالدونیای جدید، منطقه‌ای تحت حاکمیت فرانسه در اقیانوس آرام، به تشدید تنش‌ها دامن زده است.

بارو به‌طور ویژه از ایلان ماسک نام برد و گفت: «ایلان ماسک کارزار‌های گسترده آزار و اذیت اینترنتی علیه رهبران اروپایی به راه می‌اندازد تا از طریق بهره‌گیری از گستره نفوذ شبکه اجتماعی خود، بر بحث‌های عمومی تاثیر بگذارد.»

او همچنین به اعتراض‌هایی اشاره کرد که طی هفته‌های اخیر فرانسه را تحت تاثیر قرار داده‌اند؛ اعتراض‌هایی که در جریان آنها دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان اتحادیه‌های کارگری مدارس را تعطیل کردند و در شهر‌های مختلف راهپیمایی به راه انداختند. به ادعای بارو، این رویداد‌ها از طریق «روایت‌های خصمانه» که منشا آنها روسیه، چین و ایران و همچنین برخی جریان‌های مرتبط با جنبش «ماگا» (MAGA) در آمریکا بوده، مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند!

هفته گذشته، ایلان ماسک و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز درباره اعتراض‌های فرانسه اظهارنظر کردند و تلاش داشتند این اعتراض‌ها را از منظر مهاجرت گسترده به تصویر بکشند؛ در حالی که مطالبات معترضان برای بهبود شرایط مدارس را نادیده گرفتند.

اظهارات این مقام فرانسوی چند روز پس از آن مطرح شد که اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، بنا بر اظهاراتی که به او نسبت داده شده است، گفت اکنون «روشن» است که روسیه در همه‌پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) مداخله کرده است.

منبع: المیادین