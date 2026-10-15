سارو کسنزانی، بوکسور شایسته و آینده‌دار کردستانی، با نظر کادر فنی به اردوی آمادگی تیم ملی بوکس بزرگسالان ایران دعوت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - این مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس بزرگسالان با حضور ۱۳ ورزشکار، از ۲۵ مهرماه به مدت سه هفته و تا ۱۵ آبان‌ماه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان بوکس کشورمان در این اردو، تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور در رقابت‌های داخل سالن ریاض و مسابقات قهرمانی جهان که به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد، دنبال می‌کنند.

دعوت سارو کسنزانی به این اردو، فرصتی ارزشمند برای این بوکسور کردستانی به شمار می‌رود تا توانمندی‌های خود را در کنار دیگر ملی‌پوشان به نمایش بگذارد و برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو آماده شود.

 

برچسب ها: کردستان ، تیم ملی بوکس ایران ، دعوت بوکسور
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