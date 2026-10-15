باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سیامک ناصری، معاون تسهیلات و توسعه تجارت صندوق نوآوری و شکوفایی، در آیین اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» در اصفهان، با اعلام برنامه جدید حمایت مالی از فعالان زیست‌بوم صنایع خلاق اظهار کرد: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت حمایت هدفمند از صنایع خلاق و در پی تصمیمات اتخاذشده در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری مانوین، مقرر شده است هزار میلیارد تومان منابع اعتباری برای توسعه فعالیت شرکت‌های خلاق کشور در نظر گرفته شود.

وی افزود: از این میزان، ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب خط اعتباری از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی و صندوق‌های تخصصی حوزه صنایع خلاق، فرهنگ و هنر اختصاص می‌یابد و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و بر اساس درخواست شرکت‌ها در سامانه غزال مورد بررسی و پرداخت قرار خواهد گرفت.

پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیارد تومان به شرکت‌های خلاق

ناصری با تشریح جزئیات بسته جدید حمایت مالی از صنایع خلاق گفت: در چارچوب این برنامه، شرکت‌های خلاق می‌توانند از تسهیلاتی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از طریق صندوق‌های عامل بهره‌مند شوند؛ اقدامی که با هدف تسهیل دسترسی کسب‌وکار‌های خلاق به منابع مالی و رفع بخشی از موانع توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: چنانچه نیاز مالی شرکت‌ها فراتر از سقف تعیین‌شده باشد، متقاضیان می‌توانند درخواست خود را در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت کنند تا پس از بررسی کارشناسی، درباره تصویب و تأمین تسهیلات مورد نیاز آنان تصمیم‌گیری شود.

معاون تسهیلات و توسعه تجارت صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر ضرورت تسریع در فرایند تأمین مالی شرکت‌های خلاق تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فرایند بررسی و تصویب درخواست‌های تسهیلاتی در مدت یک ماه انجام خواهد شد تا فعالان این حوزه بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به منابع مورد نیاز برای پیشبرد طرح‌های خود دسترسی پیدا کنند.

استمرار حمایت‌های اعتباری از صنایع خلاق به مدت یک سال

ناصری با اشاره به اینکه حمایت‌های جدید محدود به روز‌های برگزاری رویداد مانوین نخواهد بود، بیان کرد: این برنامه تأمین مالی به مدت یک سال ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی شده است در دوره آینده رویداد ملی مانوین، گزارشی از روند اجرای این حمایت‌ها، میزان تسهیلات مصوب و نتایج حاصل از اختصاص منابع اعتباری ارائه شود.

وی افزود: هدف از طراحی این سازوکار آن است که حمایت از صنایع خلاق از سطح وعده‌ها و برنامه‌های مقطعی فراتر رود و در قالب یک فرایند مشخص، مستمر و قابل ارزیابی دنبال شود.

معاون صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: اختصاص این منابع می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت توان مالی شرکت‌های خلاق و توسعه فعالیت‌های آنان فراهم کند و گامی در جهت تبدیل ظرفیت‌های نوآورانه و فرهنگی کشور به فرصت‌های اقتصادی باشد.

افزایش حمایت‌های مالی از یک میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سازوکار پیشین حمایت از شرکت‌های خلاق اظهار کرد: تاکنون صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب تسهیلات پایه از شرکت‌های خلاق حمایت می‌کرد که سقف این تسهیلات یک میلیارد تومان بود و منابع آن در دو مرحله در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت.

وی افزود: تسهیلات یادشده دارای شش ماه دوره تنفس و ۱۸ ماه دوره بازپرداخت بود و با توجه به نیاز روزافزون شرکت‌های خلاق به منابع مالی بیشتر، ضرورت بازنگری در میزان حمایت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های تازه تأمین مالی احساس می‌شد.

ناصری ادامه داد: در همین راستا و با تأکید رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری مانوین و همچنین با تدبیر و پیگیری دکتر حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، زمینه افزایش سقف تسهیلات و اختصاص خطوط اعتباری جدید برای حمایت از صنایع خلاق فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه سازوکار جدید امکان حمایت از طرح‌های بزرگ‌تر را نیز فراهم می‌کند، گفت: شرکت‌هایی که نیاز مالی بیش از ۱۰ میلیارد تومان دارند، می‌توانند از مسیر بررسی مستقیم درخواست‌ها در صندوق نوآوری و شکوفایی برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

مانوین؛ بستری برای پیوند سیاست‌های حمایتی با نیاز‌های صنایع خلاق

معاون تسهیلات و توسعه تجارت صندوق نوآوری و شکوفایی با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری رویداد ملی مانوین اظهار کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصتی ارزشمند برای شناسایی ظرفیت‌های صنایع خلاق، شناخت نیاز‌های فعالان این زیست‌بوم و ایجاد ارتباط میان شرکت‌ها و نهاد‌های تأمین مالی است.

وی با تقدیر از تلاش‌های عبدالحسن بهرامی و مجموعه همکاران وی در برنامه‌ریزی و برگزاری این رویداد افزود: شکل‌گیری و اجرای مانوین حاصل تلاش جمعی و پیگیری‌های مستمر مجموعه‌ای از فعالان و مسئولان است که برای توسعه صنایع خلاق کشور گام برداشته‌اند و شایسته قدردانی هستند.

ناصری همچنین با اشاره به حضور خود به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی، ضمن ابلاغ قدردانی و همراهی مدیریت این صندوق، بر اهمیت استمرار تعامل میان نهاد‌های حمایتی و فعالان صنایع خلاق تأکید کرد.

وی در پایان با قدردانی از شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان رویداد ملی مانوین ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامه جدید تأمین مالی و تداوم همکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های تخصصی و شرکت‌های خلاق، زمینه رشد و توسعه هرچه بیشتر صنایع خلاق کشور فراهم شود و نتایج این حمایت‌ها در دوره آینده مانوین در قالب دستاورد‌های ملموس و اثربخش ارائه شود.