وزارت بهداشت غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی برای دومین هفته متوالی گذرگاه رفح را بسته نگه داشته و مانع خروج بیماران بدحال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت غزه می‌گوید رژیم صهیونیستی برای دومین هفته متوالی گذرگاه زمینی رفح در جنوب نوار غزه را بسته نگه داشته و مانع خروج بیمارانی می‌شود که می‌خواهند به قصد درمان از این باریکه خارج شوند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای هشدار داد که ادامه بسته ماندن گذرگاه، به افزایش خطرناک و سریع شمار بیماران بدحال منجر شده و فهرست انتظار کسانی که قصد خروج از نوار غزه را دارند، هر روز طولانی‌تر می‌شود.

وزارت بهداشت غزه ادامه بسته ماندن گذرگاه را «نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه و محروم‌سازی عمدی بیماران و مجروحان از حق برخورداری از درمان» توصیف کرد.

این وزارتخانه از طرف‌های ذی‌ربط خواست «فشار جدی و فوری بر اسرائیل وارد کنند تا گذرگاه رفح و سایر گذرگاه‌ها را بازگشایی کرده و خروج بیماران بدحال برای دریافت درمان در خارج از باریکه را تسهیل کند».

ادامه بسته ماندن گذرگاه رفح در شرایطی رخ می‌دهد که بیش از ۲۰ هزار بیمار و مجروح در غزه در انتظار انتقال به خارج از این منطقه برای درمان هستند. این افراد با کمبود شدید دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تخصصی درمانی مواجه‌اند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس در سال گذشته، بیش از هزار و ۳۴۴ بیمار در انتظار دریافت درمان جان باخته‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: گذرگاه رفح ، نوار غزه ، وزارت بهداشت
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