مدیرکل مدیریت بحران یزد از جان باختن یک کارگر بر اثر ریزش معدن روباز «خاک کاشی» در حوالی روستای توت اردکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «احسان بالاکتفی» روز پنجشنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: این حادثه امروز بر اثر ریزش در معدن روباز خاک کاشی رخ داد و به دنبال آن یک کارگر در محل حادثه محبوس شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های امدادی شامل نیروهای جمعیت هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی، آواربرداری و بازگشایی معدن برای دسترسی به کارگر محبوس‌شده در دستور کار قرار گرفت.

بالاکتفی ادامه داد: با وجود تلاش نیروهای امدادی و انجام عملیات برای خارج کردن کارگر، متأسفانه وی جان خود را از دست داد.

برچسب ها: ریزش معدن ، حادثه
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