رئیس‌جمهور رومانی از برگزاری نشست اضطراری ناتو برای بررسی حملات پهپادی به دو نفتکش در دریای سیاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیکوشور دان، رئیس‌جمهور رومانی اعلام کرد متحدان ناتو برای بررسی نحوه واکنش به مجموعه‌ای از حملات پهپادی به کشتی‌های باری در دریای سیاه نشست اضطراری برگزار خواهند کرد.

به گفته دان، طی ۲۴ ساعت گذشته دو نفتکش حامل مواد شیمیایی در آب‌های سرزمینی رومانی یا در نزدیکی آن هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند؛ با این حال، او تأکید کرد که برای اعلام قطعی نقش روسیه در این حملات هنوز زود است.

دان این اظهارات را در حاشیه نشست شورای اروپا در بروکسل مطرح کرد؛ جایی که با رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان و مارک روته، دبیرکل ناتو گفت‌و‌گو کرده بود.

اواسط این هفته دو کشتی تجاری در نزدیکی سواحل بلغارستان هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. یکی از کشتی‌ها غرق شد و کشتی دیگر با پرچم مالت، آسیب دید.

گفته شده خدمه کشتی دوم نجات یافتند، اما ۱۱ نفر از خدمه کشتی غرق‌شده مفقود اعلام شدند. 

پس از این حملات، مقام‌های بلغارستان سفیر روسیه را احضار کردند. با این حال، نخست‌وزیر این کشور گفت هنوز شواهد روشنی برای تعیین عامل حمله وجود ندارد.

دو روز بعد، دو نفتکش حامل مواد شیمیایی در نزدیکی دهانه کانال سولینا در دریای سیاه آتش گرفتند. گفته شده هفت نفر از خدمه کشتی اول مفقود شده و پنج نفر نجات یافتند؛ اما خدمه کشتی دوم همگی سالم بودند. 

ناتو همچنین از هدف قرار گرفتن دو شناور دیگر در همان شب خبر داد.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: دریای سیاه ، نشست ناتو ، حمله پهپادی
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