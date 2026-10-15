باشگاه خبرنگاران جوان - مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان عصر امروز در مراسم روز جهانی نابینایان و آیین گرامیداشت روز عصای سفید با بیان اینکه نهاد‌های مختلف باید مسئولیت خود را در قبال ورزشکاران دارای معلولیت جدی بگیرند اظهارکرد: جامعه مدیریت شهری، شهرداری‌ها، وزارت کشور و مجلس نیز در قبال این عزیزان تکلیف دارند، در مراسم‌های مختلف ورزشی، به‌ویژه رقابت‌های قهرمانی و رشته‌های المپیکی، حضور پیدا می‌کنیم؛ اما نباید ورزشکاران نابینا و کم‌بینا را فراموش کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش نابینایان و کم‌بینایان افزود: از سال ۱۳۷۸ و پس از فعال شدن فدراسیون مربوطه، جامعه ورزش کشور، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تلاش‌های خوبی برای برگزاری مسابقات داخلی و بین‌المللی، شناسایی استعداد‌ها و حمایت از این ورزشکاران انجام داده‌اند؛ با این حال، هنوز ظرفیت‌های بیشتری برای حمایت از این جامعه وجود دارد، رسانه ملی نیز باید به این موضوع توجه داشته باشد که این ورزشکاران هم سهم و حق دارند.

هاشمی با اشاره به ضرورت حمایت‌های مالی از این حوزه خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم مراسم‌های سال‌های آینده را در سطح گسترده‌تری برگزار کنیم و همچنین باید زمینه حضور و مشارکت بیشتر استان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی را فراهم کنیم؛ چراکه ورزشکاران نابینا و کم‌بینا بخشی از خانواده ورزش پارالمپیکی کشور هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان تاکیدکرد: جنبش المپیک و پارالمپیک به ما یادآوری می‌کند که علاوه بر ورزش قهرمانی، باید ورزش سلامت‌محور و ورزش جانبازان، توان‌یابان و نابینایان را نیز در اولویت قرار دهیم. همچنین رعایت عدالت و برابری جنسیتی در حمایت از زنان و مردان ورزشکار اهمیت دارد.

هاشمی تصریح کرد: برای مدال‌آوران بازی‌های آسیایی، پاداش ۴ میلیارد تومانی برای مدال طلای بانوان و ۳ میلیارد تومانی برای مدال طلای آقایان در نظر گرفته شده است. پاداش مدال نقره و برنز نیز به‌ترتیب حدود یک میلیارد تومان و ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود و همین سازوکار حمایتی برای مدال‌آوران پاراآسیایی نیز در نظر گرفته شده است و امیدواریم ورزشکاران کشورمان بتوانند در این رقابت‌ها نتایج خوبی کسب کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دشواری حفظ جایگاه ایران در این رقابت‌ها بیان کرد: چهار سال پیش در هانگژو، کاروان ایران توانست جایگاه دوم را به دست آورد و از ژاپن پیشی بگیرد؛ اما این بار رقابت‌ها در کشور ژاپن برگزار می‌شود و کار ورزشکاران ما برای حفظ جایگاه دوم دشوار خواهد بود.

هاشمی تأکیدکرد: با این حال، چه جایگاه دوم و چه جایگاه سوم برای ما قابل احترام است و همه ورزشکاران کشورمان با تمام توان تلاش می‌کنند. امیدوارم بتوانیم جایگاه دوم خود را حفظ کنیم یا دست‌کم در رتبه‌های دوم و سوم قرار بگیریم.