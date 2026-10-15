باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان قم، امروز در فضایی آمیخته با یاد و نام شهدای دانش‌آموز میناب در اردوگاه دانش آموزی ۱۵ خرداد برگزار شد

در این مراسم، از بیست خیر مدرسه‌ساز استان قم که در سال‌های اخیر در ساخت، تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی نقش‌آفرین بوده‌اند، تجلیل شد. همچنین کتاب «هدیه سبز» با موضوع زندگی احمد گیوه‌چیان، خیّر مدرسه‌ساز استان که هم‌اکنون ششمین مدرسه خود را در حال ساخت دارد، رونمایی شد؛ اثری که روایتی مستند از مسیر خدمت یک خیّر به نظام تعلیم و تربیت است.

خیرین با هر آجر، یاد شهدا را در دل کلاس‌ها جاودانه می‌کنند و کتاب «هدیه سبز» روایتی از همین مسیر ماندگار خدمت به فرهنگ و آموزش است.

خیرین مدرسه ساز سربازان خط مقدم فرهنگ هستند

پدر شهیده زینب مکی‌زاده، در این آیین با اشاره به برگزاری جشنواره در فضایی آمیخته با یاد و نام شهدای دانش‌آموز میناب اظهار کرد: یکی از راه‌های ماندگارکردن یاد و خاطره شهدا، برگزاری مراسم و گردهمایی‌هایی است که در آن‌ها نام و آرمان‌های این عزیزان گرامی داشته می‌شود.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و حاضران در جشنواره افزود: خیرین مدرسه‌ساز با فعالیت در حوزه تعلیم و تربیت، در خط مقدم خدمت فرهنگی به جامعه قرار دارند و تلاش‌های آنان در فراهم‌کردن زمینه آموزش نسل آینده، اقدامی ارزشمند و ماندگار است.

مکی‌زاده همچنین با اشاره به شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب، از همراهی و حضور خیرین و مسئولان در این مراسم قدردانی کرد و یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشت.

تحویل ۲۵ طرح آموزشی تا پایان سال در قم

احمدرضا اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز اظهار داشت: از ابتدای سال تحصیلی جدید، ۳۰ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی شامل طرح‌های هنرستانی، درمانگاه فرهنگیان و مدارس نهضت ملی مسکن تحویل داده شده است که ۲۰ طرح آن با مشارکت خیرین اجرا شده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو تصریح کرد: تا پایان امسال، ۲۵ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی دیگر نیز به آموزش و پرورش تحویل داده خواهد شد.

اجتهادی درباره هزینه ساخت مدرسه خاطرنشان کرد: هزینه ساخت یک مدرسه دوازده‌کلاسه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است و تقریباً هر کلاس بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان هزینه دارد که نشان‌دهنده حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در این حوزه است.

مهرماه امسال ۲۴۳۰ مدرسه توسط خیرین تحویل دانش‌آموزان شد

ابوالفضل هندویان، سخنگوی جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، از مشارکت گسترده مردم در پویش «بساز مدرسه» خبر داد و اظهار داشت: ۱۷۰ هزار نفر با شرکت در این پویش، ۱۶۰ میلیارد تومان برای ساخت و بازسازی مدارس میناب اهدا کردند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات خیرین در سال تحصیلی جدید تصریح کرد: در اول مهرماه امسال، بالغ بر ۱۳ هزار کلاس درس در قالب ۲۴۳۰ مدرسه توسط خیرین ساخته و تحویل دانش‌آموزان شده است.

هندویان خاطرنشان کرد: این آمار نشان‌دهنده نقش پررنگ خیرین در توسعه فضاهای آموزشی کشور است و مشارکت مردمی در این حوزه، گامی مؤثر در رفع کمبودهای آموزشی خواهد بود.