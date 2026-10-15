سردار سعید منتظر المهدی از کشف و توقیف یک محموله سلاح و مهمات جنگی در مرز‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظر المهدی از کشف و توقیف یک محموله سلاح و مهمات جنگی در مرزهای جنوبی استان سیستان ‌و بلوچستان خبر داد.

سخنگوی پلیس بیان کرد: مرزبانان کشور در این عملیات با اشراف و تسلط اطلاعاتی، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌ای از سلاح و مهمات شدند.

وی افزود: در این عملیات، ضمن هلاکت یک نفر از اشرار مسلح و دستگیری۳ نفر دیگر، ۲۲ قبضه انواع سلاح جنگی  به همراه ۲۳۸  تیغه خشاب و مقادیر قابل توجهی فشنگ جنگی به همراه یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.

سردار منتظر المهدی گفت : طی  این عملیات نیز  مقدار ۱۶ کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف گردید.

منبع: پلیس

برچسب ها: کشف سلاح ، قاچاقچی سلاح ، دستگیری قاچاقچی
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