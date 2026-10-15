باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری متهم اصلی پرونده قتل ناشی از درگیری میان همسایگان در غرب تهران خبر داد و اعلام کرد: متهم که پس از وقوع جنایت متواری شده بود، در کمتر از ۷۲ ساعت در شهرستان ملایر شناسایی و دستگیر شد و به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

درگیری همسایگان به پرونده قتل تبدیل شد

در پی وقوع نزاع و درگیری میان همسایگان در محدوده باغ فیض تهران، یک مرد جان خود را از دست داد و چند نفر دیگر نیز مجروح شدند. با اعلام موضوع به پلیس، رسیدگی به پرونده در دستور کار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

بررسی‌های اولیه نشان داد این درگیری در پی اختلاف و مزاحمت میان همسایگان رخ داده و در جریان آن، استفاده از سلاح سرد و وارد شدن ضربات با سنگ، به مجروح شدن چند نفر و مرگ یکی از طرفین درگیری منجر شده است.

شناسایی و دستگیری متهم در شهرستان ملایر

با آغاز تحقیقات جنایی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اقدامات اطلاعاتی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری عامل اصلی جنایت را در دستور کار قرار دادند. در ادامه این پیگیری‌ها، متهم اصلی پرونده در مخفیگاه خود در یکی از روستاهای شهرستان ملایر شناسایی شد و در عملیاتی پلیسی، کمتر از ۷۲ ساعت پس از وقوع قتل دستگیر شد.

اعتراف متهم به ارتکاب قتل

متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب قتل اعتراف کرد و انگیزه خود را مستی و درگیری با همسایه بر سر مزاحمت خانوادگی عنوان کرد.

تحقیقات درباره ابعاد دیگر پرونده و طی مراحل قانونی رسیدگی به اتهام متهم ادامه دارد.

منبع: فراجا