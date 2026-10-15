باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به حجم سیلاب و شدت خسارت، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان با همراهی معاونان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و نماینده شرق گلستان، از مناطق سیل‌زده شهرستان مینودشت پروژه چندین نقطه از جمله پل پسرک، تنگه چهل چای مینودشت و... بازدید کرد.

در این بازدید، استاندار گلستان خسارت‌های واردشده به مناطق آسیب‌دیده و روند امدادرسانی و خدمات‌رسانی به سیل‌زدگان را مورد بررسی قرار داد. همچنین مسائل و مشکلات مردم منطقه از سوی مسئولان استانی پیگیری شد.

علی‌اصغر طهماسبی ضمن گفتگو با ساکنان روستای ترسه، دستور تسریع در ارزیابی خسارت ها را صادر کرد.

همدردی استاندار گلستان با خانواده‌های جان باختگان سیلاب اخیر

علی‌اصغر طهماسبی استاندار با حضور در منزل مرحوم ملکان در روستای ترسه مینودشت، ضمن تسلیت به همه خانواده هایی که در سیلاب مهرماه در شرق گلستان عزیزشان را از دست دادند و برای آنان صبر و برای جان باختگان امرزش آرزو کرد.