«غذای نیمروز» مجید مجیدی برای نگاه انسانی و بیان ساده سینمایی مورد ستایش داوران جشنواره فیلم بوسان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «غذای نیمروز» به کارگردانی مجید مجیدی جایزه بهترین فیلم جشنواره بوسان ۲۰۲۶ را دریافت کرد.

مجیدی جایزه خود را به شهدای مظلوم مدرسه میناب تقدیم کرد.

برگزیدگان جشنواره بوسان پنجشنبه در کره جنوبی معرفی شدند و مجید مجیدی با «غذای نیمروز» برنده جایزه بهترین فیلم شد.

ژانگ ییمو، رئیس هیئت داوران، اعلام کرد انتخاب فیلم مجیدی به اتفاق آرا صورت گرفته و این اثر به تصور او از یک فیلم آرمانی نزدیک است.

داوران در بیانیه رسمی خود، سادگی بیان سینمایی و نگاه انسانی مجیدی به زندگی آدم‌های گرفتار دشواری را مورد تحسین قرار دادند. آنها گفتند چرخش سرنوشت شخصیت‌ها به داستان قدرت یک تراژدی کلاسیک بخشیده و تاثیر آن را ماندگار کرده است.

فیلم درباره معلمی است که با مرگ حامی مالی وعده غذایی دانش‌آموزان، مدرسه‌اش را در آستانه تعطیلی می‌بیند. او برای تامین هزینه‌ها وارد قاچاق سوخت می‌شود؛ تصمیمی که زندگی شخصی و مسئولیتش در قبال کودکان را به هم گره می‌زند. «غذای نیمروز» نخستین نمایش جهانی خود را در همین جشنواره تجربه کرد.

مجیدی هنگام دریافت جایزه، آن را به مردم ایران تقدیم کرد و آرزومند جهانی بدون جنگ شد.

وی پس از دریافت جایزه با یاد کودکان میناب گفت: در روز اول حمله ۱۶۸ کودک بی‌گناه را قطعه قطعه کردند طوری که جنازه بعضی از این بچه‌ها هیچگاه پیدا نشد. خانه‌ها، دانشگاه‌ها و مناطق مسکونی را مورد هدف قرار دادند و ۴ تا ۵ هزار نفر را از دست دادیم.

وی متذکر شد: فکر می‌کنید جرم مردم ما چیست؟ فقط می‌خواهند استقلال داشته باشند. ما تا آخر خواهیم ایستاد. امیدوارم این جهان شاهد روزی باشد که هرگز جنگ نباشد و همه با صلح و دوستی کنار هم زندگی کنند.

او همچنین از مادر درگذشته‌اش یاد کرد؛ مادری که چند ماه پیش از آغاز فیلمبرداری از دنیا رفت و به گفته این کارگردان، محبت و دعایش پشتوانه ساخت فیلم بود.

جایزه بهترین فیلم شامل ۵۰ میلیون وون یا ۳۷ هزار دلار است که به تساوی میان کارگردان و تهیه‌کننده تقسیم می‌شود. این موفقیت، براساس مقررات جدید آکادمی، امکان ارایه «غذای نیمروز» برای رقابت در شاخه فیلم بلند بین‌المللی اسکار را نیز فراهم می‌کند؛ مسیری مستقل از معرفی فیلم توسط کمیته‌های ملی.

در بخش فیلم کوتاه نیز جایزه‌ای به سینمای ایران رسید: «فاطیما» به کارگردانی سروش شاپوری، در مراسم جوایز «ویژن» روز ۱۴ اکتبر، برنده جایزه «سونجه» فیلم کوتاه آسیایی شد.

در دیگر جوایز، لی یون‌چان از تایوان برای «معمولی بودن» بهترین کارگردان شد و جایزه ویژه داوران به «ایبوکو» ساخته ادی کاهیونو رسید. جوایز بازیگری نیز به ژو شون برای «اولین طعم تنهایی» و کاشون هیمنو برای «ساتوکو همیشه» تعلق گرفت.

این دوره جشنواره از ۶ تا ۱۵ اکتبر برگزار شد و ۱۳ فیلم در بخش مسابقه اصلی آن رقابت کردند.

پیام تبریک رئیس سازمان سینمایی

در این راستا رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی پیام تبریکی منتشر کرد.

در متن پیام وی آمده است:

«به نام خداوند زیبایی و هنر

درخشش نام ایران در رویدادهای معتبر جهانی، همواره برای این آب و خاک، غرورآفرین و امیدبخش بوده است. خبر دریافت جایزه‌ «بهترین فیلم» جشنواره بوسان برای فیلم سینمایی «غذای نیمروز»، کام خانواده‌ بزرگ سینمای ایران را شیرین کرد.

مجید مجیدی، نامی است که با اصالت، نجابت و شاعرانگی در سینمای جهان پیوند خورده است. سینمای او، سینمای انسان دردمند اما امیدوار است؛ سینمایی که برای فتح قلب‌های مخاطبان در فراسوی مرزها، نیازی به هیاهو یا وام گرفتن از الگوهای بیگانه و تکراری ندارد. صدای او صدای سرفرازی و عزت ملتی است که در برابر ظلم و ستم و تبعیض سرخم نکرده و همواره پاسدار کرامت انسانی بوده است. مجیدی همواره با تکیه بر غنای فرهنگی این مرز و بوم، «فطرت پاک انسانی»، «عشق» و «معنویتِ نهان و نهاده شده در دل روزمرگی‌» را به زبانی جهان‌شمول ترجمه کرده است. موفقیت «غذای نیمروز»، تداوم همان نگاه نجیب و مؤلفانه‌ای است که استانداردهای جهانی فرم را به خوبی می‌شناسد، اما ریشه‌هایش عمیقاً در خاک فرهنگ ایرانی و اسلامی ما استوار است.

این جایزه‌ ارزشمند در مقطع کنونی یادآوری حقیقت روشن است که سینمای اصیل ایران، همچنان پرقدرت‌ترین و صادق‌ترین سفیر این سرزمین برای عبور از مرزها، خنثی‌سازی تصویرسازی‌های مخدوش و گفتگو با جهان است.

اینجانب، به جناب آقای مجید مجیدی، کارگردان خلاق و مؤلف کشورمان، عوامل هنرمند و پرتلاش فیلم «غذای نیمروز» و تمامی اهالی شریف سینمای ایران تبریک و شادباس می‌گویم. امید که چراغ سینمای ملی ایران در عرصه‌های جهانی، همواره پرنور و پر فروغ و مانا بماند.»

پیام تبریک مدیرعامل بنیاد فارابی

همچنین در پیام تبریک حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به مجید مجیدی آمده است:

«استاد ارجمند، جناب آقای مجید مجیدی

خبر موفقیت فیلم «غذای نیمروز» و دریافت جایزه بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، بار دیگر نام شما و سینمای ایران را با افتخاری ارزشمند همراه ساخت.

کسب این جایزه زمانی ارزشمندتر می‌شود که با یاد کودکان شهید میناب توسط جنابعالی و فریاد تظلم‌خواهی دردانه‌های ملت و سخن گفتن از ظلم‌ستیزی و مقاومت مردم ایران در این آوردگاه بین‌المللی و در میان سینماگران برجسته جهان همراه شده است.

سینمای شما در همه این سال‌ها، با روایت قصه‌هایی برخاسته از زندگی مردم و پرداختن به دغدغه‌های عمیق انسانی با مخاطبانی از فرهنگ‌ها و سرزمین‌های گوناگون ارتباط برقرار کرده است. آثاری که بی‌آنکه از ریشه‌های ایرانی خود فاصله بگیرند، از مرزهای جغرافیا گذشته‌اند و در شمار آثار ماندگار سینمای جهان جای گرفته‌اند.

این موفقیت ارزشمند را به جنابعالی و تمامی همکارانتان در فیلم «غذای نیمروز» صمیمانه تبریک می‌گویم و امیدوارم که دعای دردانه‌های شهید میناب بدرقه راه‌تان در اعتلای نام ایران عزیز در عرصه‌های جهانی.»