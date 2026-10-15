باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی -حمیدرضا گوهری روز پنجشنبه در آیین رونمایی از پوستر این اجلاسیه اظهار کرد: این رویداد فرهنگی در راستای برگزاری کنگره پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان و با هدف پاسداشت یاد شهدای کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

وی افزود: معرفی زندگی و آرمان‌های شهدای کودک و نوجوان به نسل جدید، تقویت هویت ملی و تبیین ارزش‌های فداکاری و مسئولیت‌پذیری از اهداف این اجلاسیه است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان ادامه داد: در این مراسم، یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، همچنین ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای غزه گرامی داشته می‌شود.

گفتنی است، نخستین اجلاسیه شهدای کودک و نوجوان کردستان با حضور دانش‌آموزان و اعضای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری برگزار خواهد شد.