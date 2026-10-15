عراقچی: روابط تاریخی ایران و یمن باید تقویت شود

وزیر امور خارجه ایران در پیامی به معاون وزیر امور خارجه یمن، بر اهمیت پیوند‌های تاریخی میان دو ملت اشاره و تصریح کرد: محاصره ناعادلانه و غیرقانونی تحمیل‌شده علیه یمن رنج‌های شدیدی برای مردم این کشور به همراه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری سبأ یمن روز پنجشنبه ۲۳ مهر ماه گزارش داد که «عبدالواحد ابوراس» معاون وزیر امور خارجه و امور مهاجران یمن، پیامی از «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط میان دو ملت برادر و تحولات جاری منطقه دریافت کرده است.

وزیر امور خارجه ایران در این پیام بر اهمیت پیوندهای تاریخی میان دو ملت برادر ایران و یمن و همچنین ضرورت تقویت و توسعه این روابط در راستای منافع مشترک دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین تأکید کرد که محاصره ناعادلانه و غیرقانونی تحمیل‌شده علیه جمهوری یمن، رنج‌های شدیدی را برای مردم این کشور به همراه داشته است.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ایران ، یمن
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