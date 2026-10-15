باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و اتصالات حمل‌ونقلی منطقه‌ای گفت: رفع حلقه‌های مفقوده کریدورهای ترانزیتی و ایجاد بسترهای دیجیتال منطقه‌ای می‌تواند به تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش بهره‌وری شبکه‌های حمل‌ونقل منجر شود.

وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل با رویکرد کریدورمحور اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌ها و اتصالات حمل‌ونقلی، یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی برای ساخت و تکمیل شبکه‌های حمل‌ونقل است. توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای میان کشورهای همسایه باید به‌گونه‌ای انجام شود که حلقه‌های مفقوده کریدورهای ترانزیتی برطرف و شبکه‌ای منسجم برای تقویت ترانزیت و تجارت منطقه‌ای ایجاد شود.

وی افزود: اتخاذ رویکرد کریدورمحور در توسعه زیرساخت‌ها، در کنار دیجیتالی‌سازی حمل‌ونقل، فرصتی مهم برای ساده‌سازی فرایندهای ترانزیت و لجستیک، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کریدورهای ترانزیتی فراهم می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایجاد بسترهای دیجیتال منطقه‌ای می‌تواند شفافیت را افزایش دهد و تأخیر در فرایندهای حمل‌ونقل را کاهش دهد، تصریح کرد: این اقدام همچنین به تقویت رقابت‌پذیری تجاری کشورهای منطقه کمک خواهد کرد.

صادق با اشاره به موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در شبکه ترانزیت منطقه‌ای گفت: ایران به‌عنوان پل ارتباطی کریدورهای ترانزیتی و دروازه‌ای حیاتی میان آسیا، اروپا و خاورمیانه، می‌تواند شریک کشورهای منطقه در مسیر دستیابی به یکپارچگی منطقه‌ای و ارتقای رقابت‌پذیری جهانی باشد.

وی نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک را سنگ‌بنای تسهیل تجارت دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی در توسعه شبکه راه‌آهن، بزرگراه‌ها و بنادر خود برداشته است تا با ایجاد شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته، از جریان روان تجارت و ترانزیت حمایت کند.

بندر چابهار؛ مسیر راهبردی دسترسی کشورهای محصور در خشکی به آب‌های آزاد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های بندر چابهار اظهار کرد: توسعه این بندر در جنوب شرق ایران، دسترسی راهبردی کشورهای محصور در خشکی به آب‌های آزاد را فراهم می‌کند. اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور نیز می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر کشورهای منطقه به این مسیر را فراهم کند.

وی ادامه داد: بندر چابهار می‌تواند به‌عنوان دروازه‌ای حیاتی برای کشورهای آسیای مرکزی و فراتر از آن عمل کند و با تسهیل ارتباط تجاری این کشورها با بازارهای جهانی، زمان و هزینه‌های ترانزیت را کاهش دهد.

تأکید ایران بر همکاری منطقه‌ای در توسعه حمل‌ونقل

صادق در ادامه بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: ایجاد بسترهای دیجیتال منطقه‌ای، علاوه بر افزایش شفافیت و کاهش تأخیرها، می‌تواند رقابت‌پذیری تجاری را ارتقا دهد.

وی با دعوت از کشورهای منطقه برای تأکید مجدد بر تعهد مشترک به چندجانبه‌گرایی، نوآوری و همبستگی افزود: با همکاری مشترک می‌توان نظام‌های حمل‌ونقلی تاب‌آورتر ایجاد کرد، پیوندپذیری منطقه را ارتقا داد و مسیر دستیابی ملت‌های منطقه به رفاه را هموارتر ساخت.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با همه ذی‌نفعان برای توسعه راهکارهای عملی با هدف تضمین حمل‌ونقل ارزان، روان و بدون توقف در منطقه همکاری کند و در مسیر ساخت آینده‌ای روشن‌تر برای کشورهای منطقه گام بردارد.