زیرساخت کیف پول کارکنان دولت آماده شد؛ دو وزارتخانه آماده اجرای آزمایشی

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور از آماده‌شدن زیرساخت فنی کیف پول کارکنان دولت توسط بانک مرکزی و اعلام آمادگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور برای اجرای آزمایشی این طرح خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر حدادی هرندی با اشاره به مصوبه هیات وزیران درباره پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی حقوق‌بگیران در قالب موجودی کیف پول ایران اظهار کرد: با آماده‌شدن زیرساخت فنی و اعلام آمادگی دو وزارتخانه، مقدمات اجرای آزمایشی طرح فراهم شده و هماهنگی‌های لازم برای آغاز پایلوت در حال انجام است.

وی افزود: کیف پول کارکنان دولت، علاوه بر تسهیل پرداخت‌های رفاهی و توسعه خدمات دیجیتال مالی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری نظام پرداخت در شرایط اضطراری کمک کند.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا با تاکید بر اهمیت همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی در اجرای موثر این طرح گفت: اجرای آزمایشی، امکان ارزیابی فرایندها و شناسایی الزامات توسعه طرح در سایر دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند تا زمینه ارائه خدمات رفاهی آسان‌تر و کارآمدتر به کارکنان دولت فراهم شود.

منبع: سازمان اداری و استخدامی

برچسب ها: سازمان اداری و استخدامی ، کیف پول دیجیتال
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