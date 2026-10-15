وزیر خارجه چین در دیدار با همتای فلسطینی خود در باکو، بر حمایت پکن از حقوق فلسطینیان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، امروز پنجشنبه بر حمایت پایدار کشورش از آرمان فلسطین و حقوق ملی مشروع مردم فلسطین تاکید کرد و گفت چین از نخستین کشور‌هایی بوده است که فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

او در دیدار با وارسن آقابکیان شاهین، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در حاشیه اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، گفت: «مسئله فلسطین از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون یکی از بزرگ‌ترین مصادیق بی‌عدالتی تاریخی در جهان بوده است.»

وانگ یی تاکید کرد که «تحقق صلح و ثبات پایدار در غرب آسیا همچنان به دستیابی به راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین وابسته است».

وی افزود: «وضعیت کنونی غرب آسیا همچنان متشنج است و این مسئله مشکلات جدیدی را بر سر راه حل‌وفصل مسئله فلسطین ایجاد کرده است.» این اظهارات در بیانیه وزارت امور خارجه چین منتشر شده است.

وزیر امور خارجه چین نسبت به «به حاشیه رانده شدن مسئله فلسطین یا نادیده گرفتن رنج دو میلیون فلسطینی در نوار غزه» هشدار داد و تاکید کرد که کشورش به دفاع از عدالت بین‌المللی و حمایت از حقوق فلسطینیان در مجامع چندجانبه ادامه خواهد داد.

او از کشور‌های صلح‌دوست خواست از راه‌حل دو دولتی حمایت کنند و برای دستیابی هرچه سریع‌تر به راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین تلاش کنند؛ راه‌حلی که به تقویت صلح و ثبات در غرب آسیا کمک کند.

از سوی دیگر، وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، از موضع حمایتی چین در قبال حقوق فلسطینیان قدردانی کرد و حمایت مستمر پکن از فلسطین در مجامع بین‌المللی و کمک‌های بشردوستانه این کشور به نوار غزه را مورد تحسین قرار داد.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که چین به نقش‌آفرینی خود در حمایت از تحقق راه‌حل دو دولتی ادامه دهد.

منبع: اسپوتنیک