باشگاه خبرنگاران جوان - پیام جلالی،با اشاره به اهمیت برنامه‌های هفته ملی کودک اظهار کرد: توجه به نیاز‌های جسمی، روانی و عاطفی کودکان از الزامات رشد سالم آنان است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتمادبه‌نفس، شکوفایی استعداد‌ها و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال این گروه باشد.

وی افزود: هفته ملی کودک فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق کودکان و فراهم‌کردن بستر مناسب برای رشد و پرورش توانمندی‌های آنان است؛ ازاین‌رو، برنامه‌های این مناسبت باید متناسب با نیاز‌ها و ویژگی‌های سنی کودکان طراحی و اجرا شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با تأکید بر ضرورت توسعه فضا‌های دوستدار کودک بیان کرد: کودکان در محیط‌هایی که احساس امنیت، احترام و پذیرش داشته باشند، فرصت بیشتری برای رشد اجتماعی و عاطفی پیدا می‌کنند و می‌توانند توانایی‌های خود را در تعامل با دیگران پرورش دهند.

جلالی، بازی‌های هدفمند و فعالیت‌های خلاقانه را از ابزار‌های مؤثر در تقویت مهارت‌های کودکان دانست و عنوان کرد: اجرای برنامه‌های متناسب با سن کودکان، مهارت‌های ارتباطی، همدلی، مشارکت و توانایی حل مسئله را در آنان تقویت می‌کند و زمینه حضور فعال‌تر آنان در فعالیت‌های اجتماعی را فراهم می‌سازد.

وی همچنین به ظرفیت تیم‌های سحر جمعیت هلال‌احمر، متشکل از سفیران حمایت‌های روانی و اجتماعی، اشاره کرد و گفت: این تیم‌ها با مشارکت جوانان داوطلب آموزش‌دیده، در اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و بازی‌محور و فراهم‌کردن محیطی امن و بانشاط برای کودکان نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: حمایت روانی و اجتماعی، تقویت احساس تعلق و فراهم‌کردن فرصت تعامل مثبت با همسالان از محور‌های فعالیت تیم‌های سحر است که می‌تواند به افزایش امید و توان سازگاری کودکان در مواجهه با شرایط مختلف کمک کند.

جلالی با تأکید بر اینکه حمایت از کودکان نباید به هفته ملی کودک محدود شود، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف به همکاری مستمر خانواده‌ها، مدارس و نهاد‌های اجتماعی نیاز دارد و همه بخش‌های جامعه باید در فراهم‌کردن محیطی امن، سالم و حمایتگر برای رشد کودکان مشارکت کنند.

وی یادآور شد: جمعیت هلال‌احمر نیز با تکیه بر فرهنگ نوع‌دوستی و مشارکت داوطلبانه جوانان، توسعه فضا‌های دوستدار کودک و حمایت از سلامت روان آنان را دنبال می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند در پرورش نسلی توانمندتر، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و شکل‌گیری جامعه‌ای امیدوارتر نقش‌آفرین باشد.

منبع:جمعیت هلال‌احمر استان کردستان