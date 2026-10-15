عربستان مدعی شد انصارالله یمن طی هفته‌های اخیر درخواست ریاض برای برگزاری نشستی در عمان را رد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانسه به نقل از عربستان سعودی گزارش داد که ریاض در اظهاراتی خصمانه مدعی است ایران انصارالله یمن را به تشدید تنش‌های اخیر علیه این کشور تشویق می‌کند و همچنان به تسلیح، آموزش و حمایت از این جنبش ادامه می‌دهد.

عربستان همچنین مدعی شد که انصارالله یمن طی هفته‌های اخیر درخواست ریاض برای برگزاری نشستی در کشور عمان را رد کرده است.

عربستان درحالی مدعی تشویق یمن از سوی ایران می‌شود که از مارس ۲۰۱۵ با تشکیل ائتلاف نظامی و آغاز حملات علیه یمن، جنگی را آغاز کرد که پیامدهای انسانی و اقتصادی گسترده‌ای برای این کشور به همراه داشته است. محدودیت‌های دریایی و هوایی اعمال‌شده از سوی ائتلاف به سرکردگی عربستان، ورود کالاهای تجاری و کمک‌های بشردوستانه به یمن را با دشواری و تاخیر مواجه کرده است.

نیروهای مسلح یمنی نیز چندی پیش پس از بمباران فرودگاه صنعا از سوی عربستان اعلام کردند که از این به بعد محاصره را با محاصره و تشدید تنش را با تشدید تنش پاسخ خواهند داد و از حق مردم خود نخواهد گذشت. در همین راستا یا تشدید حملات عربستان به یمن، نیروهای یمنی به جز مکه و مدینه، باقی نقاط عربستا را منطقه جنگی اعلام و آنها را هدف قرار دادند.

منبع: المملکه

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان ، حمله به یمن
خبرهای مرتبط
آنکارا اعزام نیرو به عربستان را به طی مراحل قانونی موکول کرد
یمن از حمله موشکی به آرامکو و فرودگاه ملک خالد خبر داد
حمله به ساختمان آرامکو و زخمی شدن ۴ نفر در ریاض
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تلاش دولت ترامپ برای فراهم کردن زمینه سلب تابعیت و اخراج ایلهان عمر
ترامپ: جنگ با ایران به‌ زودی پایان می‌یابد!
یمن: جنگنده تایفون عربستان را هدف قرار دادیم
زلنسکی: حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر می‌گیریم
آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت ریازان روسیه در پی حمله پهپادی
کره شمالی موشک‌های کروز قابل پرتاب از زیردریایی‌ آزمایش کرد
شکایت قضایی برای به چالش کشیدن قانونی بودن نقش کوشنر در دولت ترامپ
تحریم‌های جدید انگلیس علیه شهرک‌سازی غیرقانونی رژیم صهیونیستی اجرایی شد
ارتش یمن: ادعای ریاض درباره هدف قرار گرفتن مدینه کذب محض است
جان باختن ۲۸ دانش‌آموز در پی فروریختن سقف یک مدرسه در پاکستان
آخرین اخبار
باران سیل‌آسا در استانبول؛ مسیل خشک از آب لبریز شد
هشدار انصارالله درباره ناامنی حریم هوایی عربستان
یمن درخواست عربستان برای نشست مشترک را رد کرد
چین: مسئله فلسطین یکی از بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌های تاریخی جهان است
نشست اضطراری ناتو درباره حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
گزارش‌ها از حمله به اقامتگاه رئیس شورای ریاستی یمن 
هشدار درباره افزایش شمار بیماران بدحال در غزه در پی بسته ماندن گذرگاه رفح
اتهام فرانسه به ایلان ماسک درباره سازمان‌دهی کارزار علیه رهبران اروپا
اعتراض‌ها به ممنوعیت حجاب دختران مسلمان در اتریش
اختلال در تامین سوخت فرانکفورت؛ تدبیر لوفت‌هانزا برای پرواز‌ها
لاوروف: روسیه طرح جدیدی برای صلح در اوکراین دریافت نکرده است
تعویق نشست سران اروپا با شورای همکاری خلیج فارس در ریاض
جهش هزینه‌های حمل‌ونقل نفت؛ از افزایش قیمت بنزین در جایگاه‌ها تا گرانی مواد غذایی
ارتش یمن: ادعای ریاض درباره هدف قرار گرفتن مدینه کذب محض است
صلاحیت‌های حقوقی سخنگوی جدید کاخ سفید زیر سوال رفت
آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت ریازان روسیه در پی حمله پهپادی
شکایت قضایی برای به چالش کشیدن قانونی بودن نقش کوشنر در دولت ترامپ
جان باختن ۲۸ دانش‌آموز در پی فروریختن سقف یک مدرسه در پاکستان
تحریم‌های جدید انگلیس علیه شهرک‌سازی غیرقانونی رژیم صهیونیستی اجرایی شد
ترامپ: جنگ با ایران به‌ زودی پایان می‌یابد!
زلنسکی: حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر می‌گیریم
تلاش دولت ترامپ برای فراهم کردن زمینه سلب تابعیت و اخراج ایلهان عمر
کره شمالی موشک‌های کروز قابل پرتاب از زیردریایی‌ آزمایش کرد
یمن: جنگنده تایفون عربستان را هدف قرار دادیم
وانگ یی: چین به ایفای نقش سازنده برای برقراری آتش‌بس جامع ادامه می‌دهد
یمن از حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ریاض خبر داد
اف‌بی‌آی سفر رئیس این نهاد به روسیه را رد کرد
کمیسیون اروپا: زمستان پیش‌رو به دلیل قیمت بالای انرژی دشوار خواهد بود
رئیس اف‌بی‌آی وارد روسیه شد
افزایش هزینه سوخت، مأموریت نجات مهاجران در مدیترانه را به تعویق انداخت