باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری فرانسه به نقل از عربستان سعودی گزارش داد که ریاض در اظهاراتی خصمانه مدعی است ایران انصارالله یمن را به تشدید تنش‌های اخیر علیه این کشور تشویق می‌کند و همچنان به تسلیح، آموزش و حمایت از این جنبش ادامه می‌دهد.

عربستان همچنین مدعی شد که انصارالله یمن طی هفته‌های اخیر درخواست ریاض برای برگزاری نشستی در کشور عمان را رد کرده است.

عربستان درحالی مدعی تشویق یمن از سوی ایران می‌شود که از مارس ۲۰۱۵ با تشکیل ائتلاف نظامی و آغاز حملات علیه یمن، جنگی را آغاز کرد که پیامدهای انسانی و اقتصادی گسترده‌ای برای این کشور به همراه داشته است. محدودیت‌های دریایی و هوایی اعمال‌شده از سوی ائتلاف به سرکردگی عربستان، ورود کالاهای تجاری و کمک‌های بشردوستانه به یمن را با دشواری و تاخیر مواجه کرده است.

نیروهای مسلح یمنی نیز چندی پیش پس از بمباران فرودگاه صنعا از سوی عربستان اعلام کردند که از این به بعد محاصره را با محاصره و تشدید تنش را با تشدید تنش پاسخ خواهند داد و از حق مردم خود نخواهد گذشت. در همین راستا یا تشدید حملات عربستان به یمن، نیروهای یمنی به جز مکه و مدینه، باقی نقاط عربستا را منطقه جنگی اعلام و آنها را هدف قرار دادند.

منبع: المملکه