باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد به شرکت‌های هواپیمایی عربستان هشدار داده شده است که حریم هوایی و فرودگاه‌های این کشور به‌استثنای مکه و مدینه نا‌امن هستند.

این اظهارات پس از نشست خبری ائتلاف تحت ریاست عربستان در یمن مطرح شد؛ نشستی که در آن، این ائتلاف گزارشی از حملات انصارالله به عربستان و عملیات خود در یمن ارائه کرد.

ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف تحت ریاست عربستان، در نشست خبری گفته بود که انصارالله از اول اکتبر (۹ مهر) تاکنون ۲۰ بار به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض حمله کرده و این حملات به ادعای او، ۱۷ کشته و ۳۳۳ زخمی بر جای گذاشته است.

او همچنین مدعی شده بود که انصارالله با کمک طرف‌های منطقه‌ای به فناوری‌های پیشرفته دست یافته و به موشک‌های بالستیک، پهپاد‌های تهاجمی و قایق‌های تندروی حامل مواد منفجره مجهز شده است.

منبع: الجزیره