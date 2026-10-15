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رمزگشایی از گرفتگی عضلات پا؛ از پژوهش‌های پزشکی تا طب ایرانی + فیلم

گرفتگی عضلات، از درد ناگهانی ساق پا هنگام خواب تا اسپاسم در میانه فعالیت ورزشی، پدیده‌ای شایع است که پژوهش‌ها نقش پیام‌های عصبی، خستگی و برخی اختلالات جسمی را در بروز آن بررسی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - گرفتگی یا اسپاسم عضلانی، انقباضی ناگهانی، غیرارادی و دردناک است که ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه ادامه پیدا کند. این مشکل تنها به سالمندان محدود نمی‌شود؛ ورزشکاران، زنان در ماه‌های پایانی بارداری و افراد مبتلا به برخی بیماری‌ها نیز ممکن است آن را تجربه کنند. آمار‌های مطرح‌شده در پژوهش‌ها از شیوع قابل‌توجه گرفتگی شبانه پا در جوانان و گرفتگی عضلات در دوران بارداری حکایت دارند.

یکی از توضیحات علمی درباره این پدیده، اختلال در پیام‌های عصبی کنترل‌کننده انقباض و استراحت عضلات است؛ به‌طوری‌که تحریک مداوم عصب می‌تواند به انقباض طولانی و دردناک منجر شود. خستگی عضلانی، تغییرات قند خون و برخی شرایط جسمی نیز در بررسی علت گرفتگی‌ها مطرح‌اند. در طب ایرانی هم توضیحاتی درباره ارتباط گرفتگی با عصب ارائه شده است.

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