سخنگوی وزارت امور خارجه با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه ریزش سقف مدرسه در پاکستان ابراز همدردی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، شامگاه پنجشنبه ۲۳ مهرماه در پیامی جان‌باختن تعدادی از دانش‌آموزان و معلمین در پیشاور پاکستان بر اثر ریزش سقف یک مدرسه را به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با مردم و دولت همسایه و مسلمان پاکستان، از خداوند بزرگ برای مصدومان این حادثه بهبودی و سلامتی مسئلت کرد.

گفتنی است که صبح امروز سقف مدرسه غیرانتفاعی در منطقه دیر کالونی واقع در شهر پیشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا پاکستان فرو ریخت. در این حادثه ۳۰ دانش آموز کشته و تعدادی دیگر مصدوم شدند. گفته می شود وضعیت برخی از مصدومان بحرانی است و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پیامی با ابراز تاسف از حادثه مدرسه شهر پیشاور خواستار اقدامات فوری نیروهای امداد برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان و همچنین تحقیقات قاطع برای تشخیص علل حادثه شد.

برچسب ها: جان باختن دانش آموزان ، پاکستان
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