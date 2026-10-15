باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بارش‌های شدید باران، مسیل محلی «آیا ماما» در منطقه آتاکوی شهر استانبول ترکیه را پر از آب کرد؛ مسیلی که در میان ساکنان محلی به خشک بودن دائمی و نداشتن جریان آب در شرایط عادی طی بیشتر روز‌های سال معروف است.

بارندگی‌های استثنایی در این منطقه موجب جاری شدن سیلاب‌های شدیدی شد که با قدرت در بستر این مسیل جریان یافتند. در نتیجه، مسیل به‌طور کامل پر از آب شد و منظره آن به رودخانه‌ای جاری تغییر کرد. پس از اینکه مسیل پر از آب شد، به خیابان‌ها سرریز کرده و منجر به آب‌گرفتگی و سیل شد.

زیرساخت‌های برخی مناطق استانبول در پی موج نامساعد جوی با فشار زیادی مواجه شده‌اند. در همین حال، مقام‌های محلی درباره ضرورت احتیاط هنگام تردد در مناطق اطراف مسیل‌ها و کانال‌های هدایت سیلاب هشدار داده‌اند.

منبع: اسپوتنیک